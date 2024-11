Wer oft Sprachnachrichten erhält, jedoch keine Zeit hat, diese anzuhören oder kein Fan davon ist, wird sich über die neue Funktion des Messengerdienstes freuen.

WhatsApp verkündete vor wenigen Tagen, dass sie die Funktion einführen, dass Sprachnachrichten sich in Texte umwandeln lassen. „So bleibst du immer auf dem Laufenden, egal was du gerade tust“, steht auf der Website des Messengerdienstes. Das Transkript der Sprachnachricht wird auf dem eigenen Gerät erstellt, was bedeutet, dass man nur selbst die Nachricht hören oder lesen kann, auch nicht WhatsApp selbst. Der Absender oder die Absenderin der Sprachnachricht sieht den transkribierten Text auch nicht.

Wie wird die Funktion eingestellt?

Zuerst öffnet man die Einstellungen und klickt auf Chats. Unter Transkriptionen von Sprachnachrichten können diese je nach Wunsch aktiviert oder deaktiviert werden. Im Chat selbst muss für eine Transkription auf die Sprachnachricht lang gedrückt werden, nun erscheint ein Feld bei dem man auf „Transkribieren“ klicken muss. Bis die Transkription fertig erstellt wurde, dauert es ein wenig.

Wenn die Transkription nicht verfügbar ist, könnte es an störenden Hintergrundgeräuschen oder einer falschen Spracheinstellung beziehungsweise nicht verfügbaren Sprache liegen. Die Sprache der Transkription muss dieselbe sein, wie die der Sprachnachricht.

Wann ist die Transkription verfügbar?

In den kommenden Wochen wird die neue Funktion in ausgewählten Sprachen zur Verfügung stehen. Geplant sei jedoch eine Erweiterung der Sprachauswahl in nächster Zeit. Ebenso legt WhatsApp den Fokus darauf, das neue Tool praktischer und besser zu gestalten.

Aktuell unterstützt die Funktion auf Android-Geräten die Sprachen Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch. Auf iOS-Geräten ist die Vielfalt größer. Ab iOS 16 werden Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch und Arabisch unterstützt. Ab iOS 17 werden Dänisch, Finnisch, Hebräisch, Malaiisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Thai zusätzlich unterstützt.