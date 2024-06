Videospiel-Fans aufgepasst: der Videospiel-Riese Nintendo hat in einer „Nintendo Direct“ - das ist eine Videopräsentation, in der das Unternehmen über Neuerscheinungen informiert - zahlreiche neue Spiele für die Konsole Nintendo Switch angekündigt - darunter auch einige Highlights.

In die Rolle von Zelda

Beispielsweise schlüpft man in der bekannten und erfolgreichen Videospiel-Reihe „The Legend of Zelda“ erstmals in die Rolle der Prinzessin Zelda. Bislang spielte man in diesem Videospiel-Klassiker den Helden Link, der die Prinzessin retten musste. Im neuen „The Legend of Zelda: The Echoes of Wisdom“ verschwindet nun der Held in einem dunklen Loch und es liegt an der Prinzessin, ihren Retter selbst zu befreien.

Neue Ableger für „Super Mario“

Ein weiterer Klassiker bekommt ebenso zwei Ausführungen im Herbst 2024 Der vermutlich bekannteste Schnurrbart der Welt, „Super Mario“ lädt in „Super Mario Party Jamboree“ zu einer großen Strand-Party und gemeinsam mit seinem Videospiel-Kollegen Luigi in „Mario & Luigi: Brothership“ auf Abenteuerreise.

Außerdem gab es einen ersten Einblick in das Spiel „Metroid Prime 4: Beyond“, das im Jahr 2025 veröffentlich werden soll.