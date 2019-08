Facebook

Ferdinand Piëch, ehemaliger Vorstands- und Aufsichtsratschef des Volkswagen-Konzerns, ist Presseberichten zufolge tot. Piëch sei am Sonntagabend in einer Klinik im bayerischen Rosenheim im Alter von 82 Jahren gestorben, berichtete die "Bild" am Montagabend. Unter Berufung auf die Familie des langjährigen Firmenpatriarchen vermeldete kurz darauf auch das "Handelsblatt" den Tod Piëchs.

Ein Konzernsprecher wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren. Laut "Bild" war der Österreicher Piëch zu einer Veranstaltung nach Oberbayern gereist. Demnach kollabierte er in einem Rosenheimer Restaurant vor den Augen seiner Ehefrau Ursula Piëch. Rettungskräfte seien herbeigerufen und Piëch sofort in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort sei der 82-Jährige gestorben.

Ferdinand Piech: Der VW-Patriarch Der junge VW-Manager Ferdinand Piëch auf einem Archivfoto 1975. Am 17. April 1937 wurde Piëch in Wien geboren, der legendäre Porsche-Gründer Ferdinand Porsche war sein Großvater. Nach dem Studium in Zürich arbeitete Piëch ab 1972 für die VW-Tochter Audi NSU. APA/Audi Nsu Auto Union Ag Audi-Chef und Thronfolger 1988 wurde Piëch Vorstandschef der Audi AG. Das Bild aus demselben Jahr zeigt ihn mit Carl Horst Hahn, damals Vorstandschef von Volkswagen. Am 1. Jänner 1993 folgte Piëch nach dem Abgang Hahns an die VW-Spitze. Volkswagen schrieb damals hohe Verluste. APA/dpa/Michael probst Zurück auf die Erfolgsstraße Innerhalb von drei Jahren brachte Piëch den VW-Konzern in die Gewinnzone zurück. Das Foto von 1999 zeigt ihn mit dem damaligen Kanzler von Deutschland, Gerhard Schröder (rechts), bei der Grundsteinlegung für ein VW-Werk in Dresden. Mitte: der damalige Ministerpräsident von Sachsen, Kurt Biedenkopf. APA VW und der Luxus Unter Piëch steigt VW in das Luxussegment ein. Unter anderem wurden Bentley, Bugatti und Lamborghini gekauft und das Oberklassemodell Phaeton herausgebracht. AP Die Übergabe Piëch war bis 2002 Vorstandschef von VW, ihm folgte Bernd Pischetsrieder nach. Piëch wechselte indes an die Spitze des VW-Aufsichtsrates. AP Ablöse im Streit Wirtschaftlich war Pischetsrieder mit VW sehr erfolgreich, dennoch kam es 2006 wegen "persönlicher Differenzen", wir es offiziell hieß, zum Bruch mit dem mächstigsten Mann im Konzern, Ferdinand Piëch. AP Die Ära Winterkorn beginnt Martin Winterkorn, enger Vertrauter von Piëch, übernahm am 1. Jänner 2007 das Steuer bei VW. AP GTI-Treffen und Spitzengagen Winterkorn und Piëch beim GTI-Treffen am Wörthersee. Winterkorn machte nicht zuletzt durch seine Spitzengagen von sich reden. 2011 erhielt der VW-Chef 17,456 Millionen Euro – so viel wie noch kein anderer Vorstandsvorsitzender eines DAX-Unternehmens vor ihm. Daniel Raunig Der Bruch 2015 kommt es zum Bruch und zum offenen Machtkampf zwischen Piëch und Winterkorn. Piëch distanziert sich von Winterkorn und tritt zwei Wochen später von allen Mandaten im VW-Konzern zurück - nachdem sich große Teile des Konzerns hinter Winterkorn gestellt hatten. Bald darauf, im Herbst 2015, muss aber auch Winterkorn seinen Hut nehmen. Er war über den Abgasskandal gestolpert. APA/AFP/JOHANNES EISELE Am 25. August starb Ferdinand Piech 82-jährig im Klinikum Rosenheim in Bayern. APA/AFP/THOMAS KIENZLE 1/10

Piëch galt als Patriarch des Wolfsburger Weltkonzerns. In seiner Zeit als Vorstandschef bis 2002 formte Piëch VW zum Multimarken-Konzern. Im Frühjahr 2015 hatte er in einem Machtkampf bei Volkswagen seinen Rücktritt als Aufsichtsratschef erklärt. Kurz zuvor hatte er hatte Konzernchef Martin Winterkorn öffentlich das Vertrauen entzogen und erklärt, er sei auf "Distanz" zum VW-Chef. Unter dem Dach von Volkswagen sind Marken wie VW, Audi, Seat, Bugatti, Lamborghini und Porsche vereint.

Über Privatstiftung beteiligt

Ferdinand Piech war zuletzt noch über eine Privatstiftung mittelbar an der Porsche SE (PSE) beteiligt. Der langjährige Vorstands- und Aufsichtsratschef von VW hatte Anfang April 2017 mitteilen lassen, seinen knapp 15-prozentigen Anteil an der Holding verkaufen zu wollen. Piech hatte sich Anfang 2015 mit seinem Cousin Wolfgang Porsche, dem Sprecher der Porsche-Familie, im Streit über Ex-VW-Chef Martin Winterkorn überworfen.

Porsche verhinderte damals mit anderen Aufsichtsräten, dass Piech Winterkorn abservierte. Piech und seine Frau Ursula verließen deshalb den VW-Aufsichtsrat. Im Dieselskandal bei VW schwärzte Piech Porsche und andere VW-Aufsichtsratsmitglieder nach Medienberichten bei der Staatsanwaltschaft an, schon im Frühjahr und damit rund ein halbes Jahr vor dem offiziellen Bekenntnis über die Abgasmanipulation in den USA Bescheid gewusst zu haben. Die Aufsichtsräte wiesen das zurück.

Nach früheren Angaben hat Piechs jüngerer Bruder Hans Michel den Anteil an der PSE übernommen. Er ist jetzt die Führungsperson für den Piech-Teil der Eignerfamilie, die gut 52 Prozent des Wolfsburger Konzerns besitzt.