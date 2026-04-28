Europas Weg zum Quantencomputer führt über Österreich. Mit dem Start des Projekts „Champ-Ion“ im Jahr 2026 entsteht unter der Leitung der Silicon Austria Labs (SAL) die erste industrielle Fertigungslinie für hochkomplexe Ionenfallen-Chips. Das Ziel: Quantentechnologie „serientauglich“ machen.

Lange Zeit waren Quantencomputer ein Thema, das fast ausschließlich in spezialisierten Forschungslaboren stattfand. Das soll sich nun grundlegend ändern. Mit „Champ-Ion“ werden die Kräfte gebündelt, um die Lücke zwischen theoretischer Forschung und industrieller Massenfertigung zu schließen. 21 Partner aus sechs Ländern arbeiten an der Wertschöpfungskette für miniaturisierte Quantenchips.

Villach als technologisches Herzstück

Eine Schlüsselrolle in diesem 50-Millionen-Euro-Vorhaben spielt der Chiphersteller Infineon. Sowohl das Quantenlabor als auch die Produktion in Villach fungieren als Knotenpunkte. Das Besondere an den geplanten Ionenfallen-Chips: Sie integrieren elektronische und photonische Strukturen auf einem einzigen Chip. Dies ist die Voraussetzung dafür, um Quantencomputing in leistungsfähigen, kompakten Systemen nutzbar zu machen.

Entwicklung von Quantenchip-Technologien

Das Projekt ist Teil einer größeren europäischen Offensive. Insgesamt sechs Pilotlinien für unterschiedliche Quanten-Technologien wurden von der EU und den Mitgliedstaaten ins Leben gerufen. Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen sollen die industrienahen Fertigungslinien nutzen können.

„In Europa entwickelt und gefertigt“

Das Ziel sei klar, sagt Sabine Herlitschka, „Head of Strategic Funding Management“ bei Infineon Technologies und Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria: „Quantencomputer sollen in Europa entwickelt und gefertigt werden.“ Gemeinsam mit den Partnern stärke Infineon Europas Quantenökosystem, betont sie.

Geht der Plan auf, könnte Europa den Grundstein für die nächste industrielle Revolution legen – und Villach wäre eines der Fundamente.