Thomas Saliger, Sprecher von Österreichs Platzhirsch im Möbelhandel, XXXLutz, ist ein Meister der Vermarktung. So mutet das Angebot, das derzeit auf Willhaben zu finden ist, nicht nur kurios an. Es ist wohl auch einzigartig in der Geschichte des Eurovision Song Contest (ESC) – der Mitte Mai in Wien über die Bühne geht.

„Ganz Wien ist zum Eurovision Song Contest ausgebucht, also machen wir Platz. Direkt neben der Wiener Stadthalle erwarten dich rund 18.000 m², 60 Schlafzimmer, 190 Betten und ein eigenes Restaurant mit über 300 Sitzplätzen“, wirbt der heimische Möbelriese auf Willhaben.

Ein Gag? Vielleicht – aber offenbar ernst gemeint. Das Möbelhaus in unmittelbarer Nähe des Song Contest kann in der Zeit von 11. bis 17. Mai zum Preis von 450.000 Euro gemietet werden. Die Kapazität reiche für 380 Personen.

„Wenn Wien zur ESC-Bühne wird, wollten wir eine Unterkunft schaffen, die selbst Bühne ist – groß, überraschend und kompromisslos außergewöhnlich und XXXLarge“, erklärt Saliger via Aussendung. Zugleich spricht er vom „teuersten Airbnb“ der Welt, der entsprechende Link auf der Plattform führt allerdings ins Leere.

„Wir haben genug Betten“, sagt die Hotellerie

Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) hat mit dem unerwarteten Mitbewerb durch ein Möbelhaus naturgemäß weniger Freude. „Der Song Contest regt die Fantasie offenbar sehr an“, erklärt ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer am Montag. Zwar seien viele Hotels in Wien – wie jedes Jahr – auch in diesem Mai gut gebucht. „Von ausgebucht kann aber keine Rede sein“, verweist Gratzer auf die 85.000 Hotelbetten in Wien: Das seien nicht nur ausreichend viele für die 15.000 Song-Contest-Besucher, sondern auch „für alle, die nicht zum Song Contest wollen“.

Die ÖHV weiter: Die Wiener Hotellerie sei mit ihren Kapazitäten für viel größere Veranstaltungen perfekt aufgestellt, es gibt noch freie Betten über die ganze Stadt verteilt und in allen Kategorien. Am besten gebucht dürften aktuell günstigere Unterkünfte sein – „so weit, dass sie Möbel- oder Freudenhäuser buchen, müssen die Song-Contest-Fans nicht gehen“.