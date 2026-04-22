SpaceX treibt seine Expansion auf dem Markt für KI-Entwicklerwerkzeuge voran. Das Unternehmen habe sich die Option gesichert, das Start-up Cursor im weiteren Jahresverlauf für 60 Milliarden Dollar zu übernehmen oder zehn Milliarden Dollar für eine neue Partnerschaft zu zahlen, teilte SpaceX am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Cursor erhält durch die Vereinbarung mehr Rechenkapazität für die Entwicklung eigener KI-Modelle.

Die Firma gehört neben OpenAI und Anthropic zu den Start-ups, die Softwareentwickler mit automatisierten Programmierhilfen anziehen. Die Kombination von Cursors Spitzenprodukt mit dem Colossus-Supercomputer von xAI werde es ermöglichen, die weltweit nützlichsten Modelle zu bauen, erklärte SpaceX.

Entwickler des Chatbots Grok

SpaceX hatte im Februar mit xAI fusioniert, dem Entwickler des Chatbots Grok. Colossus ist der Supercomputer-Cluster von xAI, den das Unternehmen als den größten der Welt bezeichnet und dessen Leistung einer Million H100-Chips entsprechen soll. Die Ankündigung erfolgt im Vorfeld des erwarteten Börsengangs von SpaceX.

Das Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk strebt dabei eine Bewertung von knapp 1,75 Billionen Dollar an. SpaceX will außerdem 75 Milliarden Dollar einwerben, was die Erstnotiz zum größten Börsengang der Geschichte machen könnte. Zwei leitende Ingenieure von Cursor waren nach eigenen Angaben im März zu SpaceX gewechselt, um an Mondprojekten und bei xAI mitzuarbeiten.