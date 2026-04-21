Bei den KV-Verhandlungen für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie ist auch die dritte Runde am Dienstag ohne Einigung beendet worden. Das teilten der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs und die Gewerkschaften GPA und PRO-GE in Aussendungen mit. Die Arbeitgeber boten in Anlehnung an die in Deutschland erzielte Einigung eine Einmalzahlung von 250 Euro, um „nicht noch weiter hinter die deutschen Konkurrenten zurückzufallen“.

Die Gewerkschaften bezeichneten dies als ein „respektloses Angebot“ und einen „absoluten Affront gegenüber den Beschäftigten“. Schon für Donnerstag wurde deshalb eine österreichweite Konferenz der Betriebsrätinnen und Betriebsräte der Branche in Hörsching (OÖ) angesetzt.

Lineare Erhöhung der Löhne und Gehälter gefordert

Die Gewerkschaften GPA und PRO-GE fordern eine lineare Erhöhung der Löhne, Gehälter und Lehrlingseinkommen über der Inflationsrate sowie Verbesserungen beim Rahmenrecht, hatte es nach der ersten Runde Ende März geheißen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 29. April statt.