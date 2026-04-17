Das geplante Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) soll, wie der Name schon sagt, bei der Energiewende in Österreich aufs Gas drücken. Doch der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) stellt ihm ein schlechtes Zeugnis aus. „Es ist ein Beschleunigungsgesetz, das keinerlei Ambition zeigt“, bemängelt Martina Prechtl-Grundnig. Sie kritisiert unter anderem zu geringe Zielvorgaben und zu lasche Konsequenzen für die Bundesländer, die mit einem „Taschengeld-Entzug“ gleichzusetzen seien, wenn diese sich nicht an das Gesetz halten.

Die Juristin Tatjana Katalan von Dorda Rechtsanwälte bezeichnet die Beschleunigungsgebiete sogar als Bremsgebiete. Denn die Bundesländer könnten die Beschleunigungsgebiete einfach schuldig bleiben und letztendlich könne jedes Bundesland machen, was es wolle. Es liege am Bund einzugreifen, um eine beschleunigte Projektumsetzung sicherzustellen.

Grenzwerte vereinheitlichen

Energierechtsexperte Christoph Jirak von der Kanzlei Schönherr sieht im gesamten Verlauf durch Verfahrenszusammenlegungen zwar das Potenzial für eine schnellere Abwicklung etwa beim Netzausbau, doch inhaltlich sei man mit dem EABG nicht weit genug gegangen. Denn man habe es verabsäumt, vereinheitlichte Grenz- und Zielwerte etwa bei Lärm zu verankern.

Bei den Beschleunigungsgebieten sieht Florian Maringer, Geschäftsführer der IG Windkraft, ebenfalls Handlungsbedarf. Als Negativbeispiel nennt er Kärnten. Denn das Bundesland habe 99,92 Prozent der Landesfläche für Windenergie ausgeschlossen. „Kärnten kann aufgrund der fehlenden Flächen also das Mindestziel gar nicht erreichen“, sagt Maringer.

Lücke von neun Gigawatt

Bei der Photovoltaik sind die im EABG verankerten Zielvorgaben laut Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria, viel zu niedrig angesetzt. Sie liegen neun Gigawatt unter dem errechneten Bedarf. Besonders kurios: Die Zielwerte, die sich die Bundesländer wie Kärnten oder Steiermark gesetzt haben, liegen sogar darüber. Manche Bundesländer haben die Mindestziele sogar schon erreicht oder überschritten. Für den Speicherausbau fehlen sowohl Ziele als auch Ablaufplan.

Bei Strom aus Wasserkraft könnte der Bund sogar selbst Beschleunigungsgebiete festlegen, tut das jedoch nicht. Paul Ablinger, Geschäftsführer der Kleinwasserkraft Österreich, kritisiert: „Statt bei der Wasserkraft zu beschleunigen, wird weiter gebremst.“