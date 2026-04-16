Die AUA-Mutter Lufthansa reagiert auf die Kerosinpreise, die sich aufgrund des Irankriegs mehr als verdoppelt haben, und eine finanzielle Mehrbelastung durch Streiks mit einem Maßnahmenpaket. Die deutsche Fluglinie hat am Donnerstag angekündigt, dass „die Umsetzung der Unternehmensstrategie in Teilen vorgezogen“ wird. Dazu sei ein erstes Paket beschlossen worden, das eine Reduzierung des Flugprogramms auf Kurz-, Mittel- und Langstrecken sowie Maßnahmen zur vorzeitigen Flottenmodernisierung vorsieht.

27 Flugzeuge herausgenommen

Als erster unmittelbarer Schritt werden ab Samstag die 27 Flugzeuge von Lufthansa CityLine endgültig aus dem Programm genommen, um weitere Verluste der defizitären Fluggesellschaft zu reduzieren. Die Flugzeuge vom Typ Canadair CRJ stehen kurz vor dem Ende ihrer technischen Einsatzfähigkeit und haben daher hohe Betriebskosten.

Im zweiten Schritt wird die Langstreckenkapazität mit Ablauf des Sommerflugplans um insgesamt sechs Interkont-Flugzeuge reduziert. Dazu werden die letzten vier verbliebenen Airbus A340-600 die Flotte im Oktober verlassen, womit die Ära dieses Flugzeugtyps bei der Lufthansa zu Ende geht. Zusätzlich werden ab Oktober zwei Boeing 747-400 über den kommenden Winter stillgelegt. Der endgültige Abschied dieses Flugzeugtyps ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Der dritte Schritt kommt im Winterflugplan 2026/27 zum Tragen: Kapazitäten der Lufthansa-Kernmarke über sechs Drehkreuze der Lufthansa Group werden gesenkt. Diese Angebotsreduktion entspricht fünf Flugzeugen der Lufthansa Kernmarke.

Weiterbeschäftigung im Konzern

Till Streichert, Finanzvorstand und CFO der Lufthansa Group, erklärt in einer Aussendung: „Das Paket zur beschleunigten Umsetzung von Flotten- und Kapazitätsmaßnahmen ist angesichts der stark gestiegenen Kerosinkosten und der geopolitischen Instabilität unumgänglich. Ziel ist es, unsere Kurz- und Mittelstreckenplattformen klarer zu fokussieren und wettbewerbsfähiger aufzustellen. Hierbei hatten wir die perspektivische Herausnahme der CityLine aus unserem Programm bereits unabhängig von der aktuellen geopolitischen Krise seit längerem als Teil unserer strategischen Weiterentwicklung gesehen.“ Die aktuelle Krise zwinge die Lufthansa diese Maßnahmen nun früher umzusetzen. Das sei mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen von Lufthansa CityLine ein schmerzhafter Schritt. Doch man bemühe sich, Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten im Konzern zu finden.

Tausende Jobs weniger

Um die administrativen Kosten im Unternehmen zusätzlich zu senken wurden neue Sparvorgaben für Stellenbesetzungen, interne Veranstaltungen und externe Beratungsleistungen beschlossen. Sie ergänzen das bereits kolportierte Abbauziel von konzernweit 4000 Stellen in der Verwaltung bis 2030.

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