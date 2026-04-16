Online ging es schon quer durch Europa durch die Medien: ein dreister „Treibstoffzuschlag“. Und zwar hebt die spanische Fluggesellschaft kurzerhand ihre Preise nach dem Ticketkauf an.

Das sorgt nicht nur für Irritationen, sondern auch für Kritik von Rechtsexperten. Betroffen sein könnten auch österreichische Passagiere. Volotea bietet nämlich auch die Flüge zwischen Graz und Korfu an.

Wenn die Fluglinie das teurere Kerosin nachverechnen darf, würden Passagiere im Regen stehen gelassen - der Konsumentenschutz sieht das nicht vor © IMAGO/Mateusz Slodkowski / Sopa Images

Eine dementsprechende Anfrage der Kleinen Zeitung wurde von der Fluglinie mit Sitz in Barcelona noch nicht beantwortet. Steigende Treibstoff- bzw. Kerosinpreise einfach an Passagiere mit gültigen Tickets nachzuverrechnen, ist allerdings gar nicht zulässig.

Vor Gericht gab es dazu bereits Fälle. Wer sich auf geltendes Flugrecht beruft, kann aber einer derartigen Aufforderung zur Nachzahlung einfach widersprechen. Bereits gebuchte Flugtickets, die bestätigt wurden, kommen mit einem Anspruch auf Beförderung zum vereinbarten Preis. Die Forderung eines Zuschlags muss man also nicht akzeptieren, heißt es vom Fluggastrechte-Experten Flightright.

Laut Medienberichten wird in bereits von Volotea verschickten E-Mails ein Betrag zwischen acht und elf US-Dollar in Rechnung gestellt. Man beruft sich auf eine Klausel in den eigenen Beförderungsbedingungen nach der man steigende Kraftstoffpreise bei außergewöhnlichen Schwankungen unter gewissen Umständen weitergeben darf.