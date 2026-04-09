Die italienische Finanzpolizei hat in Friaul-Julisch Venetien eine illegale Zigarettenproduktion im großen Stil aufgedeckt. In Udine und Triest zerschlugen Ermittler ein kriminelles Netzwerk, das Zigaretten herstellte und in mehrere Länder Mittel- und Nordeuropas vertrieb. Die Organisation soll dabei rund 89 Millionen Euro Umsatz lukriert haben.

Systematische Verschleierung

Bei der Razzia wurden 29 Personen angezeigt, drei von ihnen festgenommen. Im Zentrum der Ermittlungen stand eine sogenannte „Geisterfabrik“ in der Gemeinde Gonars in der Provinz Udine, in der 21 Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung arbeiteten und zugleich untergebracht waren. Die Finanzpolizei beschlagnahmte Produktionsanlagen, Maschinen, Fahrzeuge sowie mehr als 70 Tonnen geschmuggelten Tabaks. Durch gezielte nächtliche Umladungen von Anhängern wurde die Herkunft der Ware systematisch verschleiert und eine Rückverfolgung erheblich erschwert.

Schnelle Verteilung in europäische Märkte

Innerhalb von nur fünf Monaten wurden rund 137 Millionen Zigaretten produziert. Der Vertrieb erfolgte überwiegend ins Ausland, wo deutlich höhere Preise erzielt werden als in Italien – ein Umstand, der das Geschäft besonders profitabel machte. Die Produktion fand in einer vollständig ausgestatteten illegalen Fabrik statt, die unabhängig vom öffentlichen Stromnetz mithilfe eines leistungsstarken Generators betrieben wurde. Das Geschäftsmodell war strategisch angelegt: Die geografische Lage in Friaul-Julisch Venetien ermöglichte eine schnelle Verteilung in europäische Märkte bei gleichzeitig reduziertem Risiko von Grenzkontrollen.

Die Ermittlungen belegten die Existenz einer gut organisierten kriminellen Vereinigung, an der vor allem Personen aus Osteuropa beteiligt waren, unterstützt durch ein weit verzweigtes logistisches Netzwerk in Italien. Eine Transportfirma aus Triest spielte dabei eine zentrale Rolle, unter anderem durch die Anmietung der genutzten Immobilien über Strohmänner.