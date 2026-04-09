Der Baukonzern Strabag treibt seine Strategie voran, sich außerhalb der Kernmärkte in Mittel- und Osteuropa breiter aufzustellen. Jetzt übernimmt die Strabag den britischen Tiefbauspezialisten Van Elle mit Sitz in

Nottinghamshire. Van Elle zählt zu den größten Spezialtiefbau-Unternehmen im Vereinigten Königreich und erzielte 2025 mit 600 Beschäftigten einen Umsatz von 150 Millionen Euro. Von dem Zukauf verspricht sich die Strabag eine Ergänzung des Kundenstamms, insbesondere in den Bereichen Wohnbau, Wasser und Energie. Der 1984 gegründete Konzern ist in Großbritannien bereits an Großprojekten wie der Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke HS2 beteiligt.

Die Vorstände beider Unternehmen haben sich auf ein Barangebot im Volumen von 59 Millionen Pfund (rund 68 Millionen Euro) geeinigt. Den Aktionären von Van Elle werden 52,3 Pence (rund 60 Cent) je Anteilsschein geboten. Das entspricht einem Aufschlag von gut 58 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch.

Abschluss bis Ende Juni

Der Verwaltungsrat des britischen Unternehmens empfiehlt die Annahme des Angebots. Die Strabag hat sich bereits die Unterstützung von Großaktionären und Managern gesichert, die zusammen rund 45 Prozent der Anteile halten. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Juni erwartet. Danach soll das an der Londoner Börse notierte Unternehmen von den Kurszetteln verschwinden und in eine private Gesellschaft umgewandelt werden. Der Verwaltungsrat von Van Elle begründet die Zustimmung zu der Übernahme unter anderem mit den hohen Kosten der Börsenotierung und dem geringen Handelsvolumen der Aktie.