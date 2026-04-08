Die Sujetfotos wirken wie echte Selfies, das beerenfarbige Dunkelviolett verleiht den Seiten Intensität: Mit einer neuen Bildsprache im digitalen Bereich ist die BKS Bank ins Neue Jahr gestartet. Und auf dem Digitalen liegt auch heuer der Fokus. Die Bank arbeitet an einem neuen Kundenportal und einer neuen Banking-App, die nicht nur leichter bedienbar, also barrierefrei(er) sein werden, sondern auch einen Schutz gegen Telefonbetrüger bieten: Man kann dann nicht mehr gleichzeitig telefonieren und in der App Überweisungen freigeben. Dennoch sollen heuer knapp zehn Millionen Euro in Filial-Modernisierungen gesteckt werden. Umgebaut wird unter anderem in Leibnitz und am Baumbachplatz in Klagenfurt. 63 Filialen hat die BKS Bank insgesamt, 48 davon in Österreich.

Verjüngt ist auch der Vierervorstand des Instituts mit 104-jähriger Geschichte. Mit März ist der 42-jährige Clemens Bousquet nach einer Einarbeitungsphase der neue Finanz- und Risikochef.

Rückenwind gibt der BKS Bank ihre Bilanz 2025. Das Jahresergebnis von 147 Millionen Euro liegt nur leicht unter den Rekordergebnissen der Vorjahre – was vor allem am gesunkenen Leitzinsniveau liegt. Die Bilanzsumme stieg auf 11,15 Milliarden Euro. Das Eigenkapital der Bank liegt erstmals über zwei Milliarden Euro. Je Aktie kann die Bank die Dividende um 25 Prozent auf 0,5 Euro aufstocken. „Es ist die höchste Dividende in unserer Geschichte“, sagt Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász. Knapp 23 Millionen Euro werden ausgeschüttet.

Mehr Kredite, mehr Wohnbaufinanzierung

Dass das Konsumentenvertrauen wieder steigt, merkt die BKS Bank am Kreditgeschäft. 1,8 Milliarden Euro hat sie im Vorjahr an Krediten neu vergeben. Ein Anstieg um 8,7 Prozent. Bei Privatkunden beträgt das Kreditplus sogar 39 Prozent. Allein das Neugeschäft bei Wohnbaufinanzierungen hat auf 171 Millionen Euro zugelegt. Nachhaltige Finanzierungen – etwa in Photovoltaik-Anlagen, E-Busse, E-Lkw oder energieeffiziente Industrieanlagen – erreichten mit 1,4 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Juhász: „Nachhaltigkeit rechnet sich auch ökonomisch.“

Risikoaufwand leicht gestiegen

Auch die Einlagen werden höher. Aktuell „sitzt“ die BKS Bank auf 23 Milliarden Euro an betreuten Kundengeldern. Die Anzahl der Privatkonten wuchs laut Vorstand Dietmar Böckmann um 0,7 Prozent auf 93.314 an, jene der Firmenkunden um 2,4 Prozent auf 28.510. Der Risikoaufwand leicht gestiegen. Die Quote notleidender Kredite liegt aktuell bei 3,5 Prozent.

Leasing wird wichtiger

Eine immer wichtigere Rolle spielt das Leasing-Geschäft – und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in den BKS Bank-Auslandsmärkten Slowenien, Kroatien, der Slowakei und Serbien. 700 Millionen Euro beträgt der Leasingbarwert der BKS Bank aktuell – eine Milliarde ist angestrebt. Generell ist Juhász mit den Auslandsmärkten „sehr zufrieden“. In Slowenien hat sich die BKS Bank mittlerweile zum führenden Wertpapierdienstleister aufgeschwungen – mit 40 Prozent Marktanteil. Sie profitiert auch vom neuen Vorsorgeprodukt, das für slowenische Steuerzahler aufgelegt worden ist. Juhász: „Innerhalb von drei Wochen sind fast 1000 neue Depots eröffnet worden und die Nachfrage wird noch steigen. Es wäre Zeit, dass man auch in Österreich auf solche Ideen kommt, um die private Vorsorge zu stimulieren.“