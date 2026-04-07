Die ursprünglich als Seniorenresidenz gegründete Ornbau GmbH aus Völkermarkt, die tatsächlich aber bis dato als Händler von Fenstern, Türen und Wintergärten tätig war, ist zahlungsunfähig. Am Dienstag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen laut KSV1870 und AKV 3,5 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind 15 Gläubiger, aber keine Dienstnehmer betroffen – der operative Betrieb war 2025 eingestellt worden.

Die Aktiva werden mit Forderungen in Höhe von 150.000 Euro angegeben sowie mit einem Liegenschaftsvermögen im Schätzwert von 2,8 Millionen Euro. Ornbau plant eine gerichtliche Sanierung. Das Unternehmen hat dem Antrag bereits einen Sanierungsplanvorschlag mit einer Quote von 20 Prozent beigelegt.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2018. Geschäftsführer ist Alexander Petritz. Gesellschafter sind zu je 50 Prozent die EWOBauträger GmbH und die RM Immobilieninvest GmbH. Bereits in den Jahren 2023 und 2024 konnten keine Umsätze mehr erzielt werden. Als Grund gibt Petritz den Auftragseinbruch im Baugewerbe an. Es folgte der komplette Zahlungsausfall eines Projektes in Kroatien. Außerdem habe sich die Errichtung des Seniorenheimes verzögert, das Ornbau bauen wollte – aber nie gebaut hat. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Gerd Kapeller aus Klagenfurt bestellt.