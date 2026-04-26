Schon die Gründungsgeschichte verbreitet das Aroma des Besonderen. Rituals soll der Plauderei einer Freundesrunde in einem Keller in Amsterdam entsprungen sein. Der ehemalige Unilever-Manager Raymond Cloosterman setzte die im Keller ersponnene Geschäftsidee, tägliche Routinen in bedeutungsvolle Momente zu verwandeln, in die Tat um und gründete im Jahr 2000 das Unternehmen.

Aus der Geschäftsidee spann der heute 61-jährige Cloosterman einen internationalen Konzern, der zu den am schnellsten wachsenden Kosmetikunternehmen weltweit zählt. Allein im Vorjahr eröffnete Rituals 200 neue Boutiquen, darunter Flagship-Stores in der Oxford Street in London, der Bahnhofstrasse in Zürich und der Tauentzien-Straße in Berlin. Alle multisensorisch, alle dramatisch akzentuiert mit gedimmtem Licht und dunkler Einrichtung. Oft mit einem künstlichen Kirschblütenbaum in der Mitte – er steht in der japanischen Philosophie für Erneuerung.

Knapp 1500 eigene Filialen sind es aktuell, 35 davon in Österreich – Franchise bietet Rituals nicht an. Darüber hinaus ist die niederländische Marke, die mehr als 10.000 Menschen beschäftigt, als Shop-in-Shop-Partner in 4500 Kaufhäusern und Premium-Parfümerien in 33 Ländern vertreten. Neben Europa ist Wachstum auch in Asien und dem Nahen Osten angesagt. 20 Prozent vom Umsatz kommen aus dem Online-Geschäft.

Den Alltag magisch aufladen

The Art of Soulful Living – also etwa: Der Weg für ein achtsames Leben – ist die (Wellness-)Philosophie des Unternehmens. Das Sortiment besteht hauptsächlich aus Hygieneartikeln wie Seifen, Körper-Peelings und Cremes, wobei orientalische und asiatische Düfte den Schwerpunkt bilden. Verkauft wird mit „The Ritual of Sakura“ oder „The Ritual of Hammam“ aber nicht nur Körperpflege, sondern Geschichten und Identitäten - man wird zur Geisha. Parallel werden Tee, Kleidung, Parfüm, Schmuck und Kerzen verkauft. Duschschaum und Auto-Düfte sind unter den beliebtesten Rituals-Produkten. Das Glück liegt offenbar in den kleinsten Dingen. 200 Produktinnovationen wurden laut eigener Auskunft allein im Jahr 2025 auf den Markt gebracht.

Wachstumsformel: Leistbarer Luxus

Cloosterman verfolgt den Wellness-Ansatz allerdings ganzheitlich. „Wir kombinieren erschwinglichen Luxus und schaffen gleichzeitig positiven Einfluss. So definieren wir Luxus neu. Unsere Ambition ist klar: Unser Geschäft ausbauen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten haben.“

2,43 Milliarden Euro Nettoumsatz

Die Botschaft kommt offenbar gerade in schwierigen Zeiten gut an, und gerade in Phasen der Unsicherheit gönnt man sich gerne den „kleinen Luxus“. Im Vorjahr erzielte Rituals 2,43 Milliarden Euro Nettoumsatz – ein Plus von 16 Prozent gegenüber 2024. Der Gewinn (Ebitda) von 545 Millionen Euro verweist auf eine Marge (Differenz zwischen Verkaufspreis und Selbstkosten) von starken 22,5 Prozent – Rituals verkauft nur Produkte der eigenen Marke.

Mitverkauft wird geschickt auch das gute Gewissen – es ist ja Teil des Wohlbefindens. Rituals bietet nachfüllbare Produkte an. Im Jahr 2025 wurden laut eigener Auskunft fast zehn Millionen verkauft. Seit dem Vorjahr „garantiert“ Rituals zudem zehn Prozent des Gewinns für Projekte zu spenden, die das „Wohlergehen von Mensch und Planet“ verbessern.

Damit noch nicht genug des gut Gemeinten. Mit der Geschäftsidee „Mind Oasis“ ist Rituals in den Dienstleistungssektor eingestiegen: Ausgewählte Filialen werden zu Spas, in denen Massagen „zur Förderung mentaler und körperlicher Entspannung“ angeboten werden. Elf Mind Oasis-Standorte gibt es bereits – in Deutschland, in der Schweiz, in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien.

Weitere Eröffnungen sind dieses Jahr geplant.