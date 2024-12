Es ist ein bemerkenswerter Kontrast zu den aktuell so vielen Negativmeldungen aus der Industrie: Das Technologieunternehmen SMB mit Hauptsitz in Hart bei Graz konnte soeben den größten Auftrag der mehr als 50-jährigen Firmenhistorie an Land ziehen. Zahlreiche Details dieses Auftrags unterliegen der Geheimhaltung. Aus der Geschäftsführung der SMB Industries um Markus Puntigam und Thomas Ulmer ist aber Folgendes zu hören: Man wurde mit der Planung, Produktion und Installation der zentralen Kaltwassersysteme für eine hochmoderne Produktionsanlage in Deutschland beauftragt. Das Projekt werde in einem Verbund von Technologieführern für einen Industriekunden aus dem High-Tech-Bereich realisiert. Das Volumen des Rekordauftrags liege im „hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich“ und soll Ende 2025 abgeschlossen werden. „Mit dem aktuellen Auftrag aus Deutschland setzen wir nicht nur unseren Wachstumskurs fort, sondern senden auch ein positives Signal für die heimische Industrie in herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten“, wird betont. Ausschlaggebend für den Zuschlag sei die „umfassende Expertise in komplexen Energie- und Mediensystemen sowie unserem breiten Fachwissen in der Errichtung von Industrieanlagen“ gewesen.

Zentrale Bedeutung nehmen dabei strategische Beteiligungen und Partnerschaften ein, diese würden die SMB-Gruppe, konsolidierte Betriebsleistung rund 100 Millionen Euro. Diese würden „gezielt ihre Wettbewerbsfähigkeit, Marktposition und Investitionskraft stärken. „2022 erwarb IGO-Technologies einen 33,49-prozentigen Anteil an der SMB Holding mit zwölf Tochtergesellschaften und Niederlassungen.“ Ein weiterer Erfolgsfaktor sei die Kooperation mit den renommierten Clusterinitiativen Silicon Saxony und Silicon Alps. „Wer sich ausruht, fällt im internationalen Wettbewerb zurück. Daher erweitert SMB kontinuierlich seine strategischen Partnerschaften, investiert in hochwertige Vorfertigungseinrichtungen mit schlanken und effizienten Strukturen und stärkt fortlaufend die eigenen Engineering-Kompetenzen.“

„Kontinuierlicher Wachstumskurs“

Der Auftrag sichere zum einen den aktuellen Personalstand, der in der Gesamt-Gruppe bei rund 700 liege. „Darüber hinaus sind wir permanent auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften, vor allem nach Spezialistinnen und Spezialisten in technischen Disziplinen mit Reisebereitschaft, um an Großprojekten, etwa in Deutschland, vor Ort tätig zu sein“, so Thomas Ulmer auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Auch mit Blick 2025 sehe man sich auf einem „kontinuierlichen Wachstumskurs, dazu gehört neben der laufenden Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich auch die Aus- und Weiterbildung unserer Stammbelegschaft“, so Ulmer. Im Automotive-Bereich spüre man zwar ebenfalls „deutliche Zurückhaltung“. Im Segment „Life Sciences“ entwickle sich der Markt indes erfreulich, „erfreulich, hier gibt es positive Signale unserer Kunden, in Zukunft weiter in Europa zu investieren“, so Ulmer. „In der Mikroelektronik ist der Markt stabil, jedoch bleibt abzuwarten, wie sich Europa hier positioniert und welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden.“ Im Bereich Energie und insbesondere bei erneuerbaren Energien im industriellen Umfeld erwarte man bei SMB „eine positive Entwicklung“. Ulmer betont: „Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten wie diesen hilft uns die strategisch verankerte Diversifizierung von SMB in Bezug auf unsere regionalen Standorte sowie unser breites Kundensegment innerhalb der Industriebranchen.“