Black Friday, Cyber Monday und die Black Weeks. Für Schnäppchenjäger die beste Zeit des Jahres. Für das neue Verteilzentrum von Amazon in Premstätten ist es hingegen die arbeitsreichste Zeit des Jahres. Und damit die Bewährungsprobe für den Standort, der erst seit September in Betrieb ist.

Rund 10.000 Päckchen laufen hier zu Hochzeiten täglich durch das Verteilzentrum. Um diesen Ansturm zu bewältigen, hat das Unternehmen für die arbeitsintensive Zeit bis Weihnachten mit saisonalen Kräften aufgestockt. 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen im Verteilzentrum dafür, dass die Käuferinnen und Käufer ihre Bestellungen erhalten. Von den 130 sind dabei XX als saisonale Kräfte eingestellt, die den Ansturm bewerkstelligen sollen.

„Wir freuen uns, dass die Kundinnen und Kunden die Black Weeks bei Amazon in dieser Region so gut annehmen. Von 30 Mitarbeitern im September sind wir nun im Vollbetrieb mit 130 Arbeitskräften“, so Sandra Schänzer, Standortleiterin des Verteilzentrums in Premstätten. „Durch die Black Weeks haben wir natürlich ein höheres Tagesvolumen, aber bisher konnten wir dieses gut bewerkstelligen.“ Darüber hinaus gibt es noch neue technische Unterstützung. Der sogenannte automatische Finger übernimmt an einer Station das Verteilen der Pakete und lässt so ein höheres Volumen der verarbeiteten Pakete zu.

„Die bestellstärkste Zeit im Jahr“

Für die Nachtschicht geht der Trubel ab 2 Uhr los. Die ersten Lieferwagen rollen mit den bestellten Paketen aus den Logistikzentren an. Nach der Ankunft werden die Pakete im ersten Schritt auf zwei Fließbänder verteilt. Danach werden die Pakete immer weiter aufgeteilt, um am Ende in der richtigen Box zu landen. Sind diese bestückt, geht es ab zur Befüllungsrampe, um Pakete auf die letzte Reise zu ihrer Endstation zu bringen. Der Chef während des gesamten Prozesses: Das System von Amazon. Es berechnet die sinnvollsten Endrouten zu den Kunden und sortiert die ankommende Ware im System sinnvoll an. Im Verteilzentrum muss dies dann nur noch ausgeführt werden. Ein ähnliches Schauspiel wird außerdem in den anderen vier österreichischen Verteilzentren in Klagenfurt, Großebersdorf und zweimal in Wien durchgeführt.

„Die Black Weeks und das Weihnachtsgeschäft ist bei uns die bestellstärkste Zeit im Jahr“, so die Pressesprecherin von Amazon Österreich, Franziska Helmetsberger. „Im vergangenen Jahr haben wir allein in den Black Weeks weltweit eine Milliarde Produkte verkauft.“

Bis zu 40 Prozent rabattiert

Doch auch hier macht die konjunkturelle Lage in Österreich bemerkbar. Laut einer Studie des Handelsverband wollen die Menschen hierzulande heuer etwas weniger Geld während der Black Weeks ausgeben als im vergangenen Jahr. „Natürlich fällt uns auch auf, dass die Menschen aufgrund der aktuellen Lage mehr auf ihr Geld schauen. Daher arbeiten wir auch eng mit den Herstellern und Verkaufspartnern in Österreich zusammen, um möglichst attraktive Angebote an unsere Kundinnen und Kunden machen zu können“, so Helmetsberger.

Nach eigenen Angaben arbeitet Amazon österreichweit mit 2500 kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich zusammen und bietet deren Produkte auf dem Onlinemarktplatz zum Verkauf an. Während der Black Weeks werden bei Amazon Artikel um bis zu 40 Prozent rabattiert.