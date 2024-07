Es herrscht Ruhe vor dem Ansturm: In jener riesigen Halle, in der schon in Kürze Hunderte fliegende Hände die Ladeflächen von Lkw entleeren, Pakete sortieren und diese für die Zustellung an Haustüren vorbereiten werden, ist es noch ruhig. Doch dieses Szenario lässt sich dank gewaltiger Förderbänder, bunter Taschen und hoch gehängter Tafeln, die mit Aufschriften wie „E 24 – B 24“ an Flughafen-Gates erinnern, auch von der Dimension her schon erahnen. „Ich freue mich, dass es bald losgeht“, schmunzelt Sandra Schänzer. Die gebürtige Grazerin schupft künftig diese 11.000 Quadratmeter im Süden von Graz – sprich das nagelneue Verteilzentrum von Amazon in Premstätten.