Nach einem Rückruf von 0,5-Liter-PET-Limonadenflaschen der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix ist nun offenbar entschieden, was mit den Getränken geschieht: Laut einem Schreiben der Coca-Cola HBC Österreich werden die betroffenen Flüssigkeiten zu Biogas verarbeitet und die gesammelten Flaschen dem demPET-to-PET-Recycling zugeführt. Im Statement heißt es wörtlich: „Wir sind bei unseren Qualitäts- und Sicherheitsstandards absolut kompromisslos. Nach einer Validierung aller Handhabungsmöglichkeiten und einer umfassenden Risikobewertung haben wir uns entschieden, alle betroffenen Produkte aus Sicherheitsgründen möglichst nachhaltig zu entsorgen. „

Größte Rückruf in Österreich

Betroffen waren rund 28 Millionen Flaschen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 4.2.2025 und 12.4.2025 mit der Codierung „WP“ unter dem aufgedruckten Datum. Beim Abfüllen in der Produktionsanlage in Edelstal (Bezirk Neusiedl am See) war ein Sieb gebrochen, daher wurden kleine Metallstücke in den Limonaden vermutet. Es handelte sich um eine der größten Rückrufaktionen, die es je in Österreich gegeben hat.

Zudem heiße es von Coca-Cola, dass nach der vierwöchigen öffentlichen Rückruf-Phase bisher nur eine bestätigte Produktreklamation eingegangen sei. Im Rahmen des Rückrufs hätten die Behörden die Verkaufsstellen kontrolliert und bestätigt, dass dieser reibungslos durchgeführt wurde