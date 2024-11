Es ist die nächste Hiobsbotschaft aus der Automobil-Industrie. Beim oberösterreichischen Zulieferer TCG Unitech gehen die Wogen hoch: 882 der 960 Beschäftigten seien beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet, statt kollektivvertraglicher Lohn- und Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent in der Metallindustrie soll es Einzelvereinbarungen und Änderungskündigungen geben, berichtete „nachrichten.at“ am Dienstag.

Die Löhne und Gehälter sollen aufgrund der schwierigen Lage in der Autoindustrie gleich bleiben, hieß es. Das Unternehmen gehört seit 2018 zur italienischen Gnutti Carlo Group und produziert Hightech-Bauteile für die Automobilindustrie, seit 2020 auch für den Non-Automotive-Bereich.

Großteil der Beschäftigten vobeTCG Unitech troffen

Beim AMS-Frühwarnsystem wurden 882 der 960 Beschäftigten angemeldet, bestätigte Betriebsratsvorsitzende Roswitha Grammer laut den „Oberösterreichischen Nachrichten“. Davon ausgenommen seien Lehrlinge, in Altersteilzeit befindliche Beschäftigte oder jene, die nach Kollektivvertrag bezahlt würden. In diesen Tagen würden Einzelgespräche geführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten sich entscheiden, ob sie neue Verträge mit dem Lohnverzicht von 4,8 Prozent plus unterschreiben oder nicht. Die Verunsicherung sei groß.

Die Geschäftsbereiche sind Druckguss, Spritzguss sowie Öl- und Kühlmittelpumpen. Es gibt vier Standorte im Bezirk Kirchdorf (zwei Werke in Kirchdorf an der Krems und je eines in Micheldorf und Rohr) und ein Joint Venture in China (Dalian). Jährlich werden rund 245 Millionen Euro umgesetzt.