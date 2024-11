Nach dem Abbruch der zweiten Verhandlungsrunde für die 130.000 Beschäftigten des Kollektivvertrags Sozialwirtschaft hat die Gewerkschaft am Montag zu Kampfmaßnahmen geladen. Einige Hundert Mitarbeiter aus Gesundheits- und Sozialberufen trafen sich im Wiener Sigmund-Freud-Park zu einer Demonstration, bei der ein Abschluss über der Inflation, aber auch die 35-Stunden-Woche und eine zusätzliche Urlaubswoche gefordert wurden.

Zur Demonstration mit Ziel Heldenplatz kamen Betroffene aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, nach einem Aufruf der Gewerkschaften GPA und Vida. Am Dienstag ist eine weitere Kundgebung in Linz angesetzt. Transparente mit den Forderungen nach „viel mehr Personal“ waren zu sehen, die letzte Pflegereform wurde als „Schall und Rauch“ gebrandmarkt. Die zentrale Forderung lautete: „Profis verdienen mehr“.

GPA-Vorsitzende Barbara Teiber sprach von der Demobühne von hochprofessioneller Arbeit in der Branche, die auch entsprechend entlohnt werden müsse. Die überwiegend weiblichen Mitarbeiterinnen der Branche punkteten mit viel Ausbildung, Menschlichkeit, Fachwissen, emotionaler Intelligenz und Fingerspitzengefühl, was aber alles nicht entsprechend gewürdigt werde.

Gewerkschaft fordert KV-Erhöhung von 6,1 Prozent

Die Gewerkschaft fordert eine KV-Erhöhung von 6,1 Prozent. Die Dienstgeber wollen hingegen nur einen Inflationsausgleich und verweisen auf die rollierende Inflation von November des Vorjahres bis Oktober 2024 von 3,53 Prozent. Weil die Branche großteils von der öffentlichen Hand finanziert ist, wurde auch auf Rezession und entsprechenden Einsparungsdruck der Fördergeber verwiesen.

Teiber ließ all das nicht gelten. „Lediglich die Inflation abzugelten, ist viel zu wenig. Das lassen wir uns nicht gefallen“, sagte sie. Es brauche höhere Löhne und auch mehr Arbeitszeitqualität. „Sonst werden wir weiterkämpfen, wenn notwendig noch viele Wochen.“ Wenn der Hinweis auf die knappen öffentlichen Kassen komme, „muss ich mich wirklich zusammenreißen“, meinte sie, seien in den letzten Jahren doch Unternehmen und Konzerne „mit der Scheibtruhe, der Gießkanne“ mit Geld versorgt worden.

Ähnlich argumentierte Sylvia Gassner von der Vida. Die Mitarbeiter im Sozialbereich arbeiteten mit Menschen, „das darf nicht weniger wert sein als an der Maschine“. Die Gehälter müssten ordentlich erhöht werden: „Eure Arbeit ist es wert, dass es sich im Geldbörserl auszahlt.“

Arbeitgeber sehen „attraktives Angebot“

SWÖ-Geschäfts- und Verhandlungsführerin Yvonne Hochsteiner hatte das vorliegende Angebot der Arbeitgeber im Branchenvergleich zuletzt bereits als „attraktiv“ bezeichnet. „Wir bieten von Anfang an die Inflation der betroffenen zwölf Monate an. Wir tun dies, obwohl es noch nicht klar ist, ob die Fördergeber hier mitgehen werden, denn die Rezession wird diese zu enormen Einsparungen zwingen. Wir hoffen aber, dass der Sozialbereich unberührt bleibt, sodass die Leistungen für die Menschen in Österreich auch weiterhin bedarfsgerecht angeboten werden können“, so Hochsteiner. Die rollierende Inflation wäre für den Zeitraum November 2023 bis Oktober 2024 inklusive der aktuellen Schnellschätzung für den Oktober 2024 derzeit 3,53 Prozent.