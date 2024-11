Die EU-Kommission verhängt gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta eine Strafe von 797,72 Millionen Euro. Das US-Unternehmen habe gegen die EU-Kartellvorschriften verstoßen, weil es anderen Anbietern von Online-Kleinanzeigendiensten unfaire Bedingungen auferlegt habe, teilte die Behörde in Brüssel mit.

Scharfer Gegenwind

Den großen US-Technologiekonzernen bläst der regulatorische Wind in Europa immer schärfer entgegen. Die EU-Behörden nehmen die Geschäftspraktiken von Microsoft, Apple, Google, Amazon und Meta schon länger unter die Lupe. Im September erklärte die Kartellaufsicht, gegen Apple, Meta und Google wegen möglicher Verstöße gegen den Digital Markets Act (DMA) zu ermitteln. Dieser legt für Online-Plattformen ab einer bestimmten Nutzerzahl verschärfte Wettbewerbsauflagen fest. Bei einem Schuldspruch drohen Strafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten jährlichen Umsatzes – also Strafen in Milliardenhöhe.