Zwei Wochen nach der geschlagenen US-Präsidentschaftswahl mit Donald Trump als klarem Sieger sind die Auswirkungen in aller Munde. Harald Oberhofer wirft in Vorträgen wie vor Kurzem in Klagenfurt für die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Kärnten einen Blick in die Zukunft der Weltwirtschaft. „In Summe sind es keine positiven Aussichten, die auf uns zukommen“, nimmt der Wifo-Ökonom und Volkswirt an der WU Wien vorweg.