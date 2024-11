Das Platzen der Ampelkoalition und die nahenden Neuwahlen in Deutschland hätten auch etwas Gutes, sagt Klemens Haselsteiner: Er sei froh, dass es „keine Hängepartie“ in der Koalition mehr gebe, erklärt der CEO der Strabag am Rande des „Strabag Innovation Days“ in Köln. Wichtig für die deutsche Wirtschaft sei die Einigung auf den Bundeshaushalt für 2025, so Haselsteiner. Auch um die Finanzierung großer Bau- und Infrastrukturprojekte zu sichern.