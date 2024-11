Geheimhaltung, was die Auftraggeber betrifft, wird in St. Bartholomä, Sitz der Payer Group, ernst genommen. Für den Primus-Preis gilt das nicht: „Wir müssen das selbstbewusst hinaustragen“, betonte Manager Harald Riedlhuber mit der Trophäe in der Hand. In 75 Jahren seit der Gründung arbeitete sich das Unternehmen zu einem global agierenden Partner für Weltmarktführer in verschiedenen Branchen empor. Die Payer Group entwickelt und fertigt Produkte im Bereich der sogenannten Consumer Goods (Rasierer, Haushaltsgeräte) sowie Medical (Zahnpflegeprodukte). Zuletzt spezialisierte sich das Innovationszentrum von Payer verstärkt auf medizintechnische Produkte – mit Fokus auf Diagnostik, Patientenversorgung, Chirurgie und Verbraucherprodukte im Gesundheitsbereich. Payer betreibt Produktionsstandorte in Ungarn, China und Malaysia.

Dort eröffnete die Unternehmensgruppe 2021 einen Standort. Die Expansion zielte darauf ab, die Lieferkette in Asien zu diversifizieren und die Resilienz des Unternehmens zu stärken. In den letzten fünf Jahren wurde am österreichischen Standort mehr als 15 Millionen Euro in den Ausbau für ein Großprojekt investiert, da dessen Akquisition zu einem Mitarbeiterzuwachs von 15 Prozent führte und 25 Prozent Umsatzanstieg mit sich brachte. In der Kategorie „Internationale Performance“ wurden Insort GmbH und Sherpa Connection Systems mit einer Nominierung ausgezeichnet.