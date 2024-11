Das Unternehmen AVL Ditest ist ein Spezialist für Kfz-Diagnose und Messtechnik, viele Entwicklungen der Grazer gelten heute als technologischer Maßstab in Europa. Verschiedene Prüforganisationen wie Dekra oder TÜV sowie namhafte Automobilhersteller – darunter VW, BMW, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz sowie KTM – vertrauen auf das technische Know-how der Steirer. Erst heuer stattete Volkswagen 2500 Werkstätten mit Ditest-Technik zur Reparatur von Hochvolt-Batterien bei E-Autos aus.

Die eigene Innovationskraft stellte das Unternehmen auch mit der Entwicklung des Partikelmessgeräts Counter unter Beweis. Damit stieß AVL Ditest nun in eine neue Sphäre der Partikelmessung im robusten Werkstattumfeld vor. Das Messgerät war das erste seiner Art, das die schwierige Zulassung der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig) erhielt. Mit über 20.000 verkauften Geräten konnte AVL Ditest den Marktanteil auf über 50 Prozent steigern. Heute gelten die Steirer als klare Nummer 1 auf diesem Markt. Das schlägt sich naturgemäß auch auf die hauseigene Umsatzentwicklung nieder. So wurden 2023 in Summe 125 Millionen Euro umgesetzt. Zweieinhalbfach so viel wie vor drei Jahren. All das bewog die Jury, AVL Ditest zum Primus-Sieger in der Kategorie „Erfolgreiche Innovation“ zu wählen.

Weiters nominiert: XRConsole aus Graz und Spritzguss-Profi Plasoft aus Kapfenberg.