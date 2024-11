Er war unter anderem Direktor der Glock Precision und Geschäftsführer der Gaston Glock GmbH. Seit 2023 ist er geschäftsführender Gesellschafter der Innomatic.ai GmbH mit Sitz Am Corso in Velden am Wörthersee, die KI-Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe anbietet. Bekannt ist David Tschikof aber auch als Bruder von Kathrin Glock, geborene Kathrin Tschikof, der Witwe des verstorbenen Waffenproduzenten Gaston Glock.

Jetzt hat Tschikof - gemeinsam mit dem ehemaligen Geschäftsführer der Verlagsgruppe News, Markus Posset, ein Buch geschrieben. „Künstliche Intelligenz. Der Schlüssel zur Zukunft“ - herausgebracht von Star Troopers Publishing - soll einen Einstieg in die Welt der Künstlichen Intelligenz bieten. Inkludiert sind auch Praxisbeispiele aus Medizin, Wirtschaft, Bildung und Medien und ethische Betrachtungen. Posset ist Verwaltungsratspräsident der Star Troopers AG in der Schweiz und Geschäftsführer der Star Troopers Holding GmbH. 2021 wurde er zum Honorarkonsul der Republik Albanien in Österreich ernannt.