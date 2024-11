„Unser Ziel ist es, traditionelle Backkunst mit innovativen Ansätzen zu verbinden – von klassischem Brot bis zu feinem Gebäck, alles entsteht in echter Handarbeit“, betonen Sabrina und Stephan Uller von der Mehlveredelung Uller in Feldbach. Um das zu untermauern, wurde in eine eigene Erlebnisbäckerei investiert, in der man hautnah erleben kann, wie hochwertige Backwaren entstehen. Ein bewusster Kontrapunkt zum stark ausgeprägten „Bäckersterben“. Ein spannendes Highlight war die Übernahme der Bäckerei Reicht 2016, damals wurde auch entschieden, den Fokus komplett auf regionale Rohstoffe zu legen.

Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Vulkanlandweizen der traditionsreichen Farina Mühle, Teil von GoodMills Österreich. Die Partnerschaft, die zu vielen lokalen Anbietern gepflegt wird, ermöglicht es, regionale Qualität zu garantieren. 45 Beschäftigte zählt der Standort in Graz-Raaba. Heuer wird das 100. Bestandsjubiläum gefeiert. Man versteht sich als „authentischer Arbeitgeber für Menschen in der Region, langjährige Beziehungen zu den lokalen Bäuerinnen und Bauern zeichnen die Mühlen aus“. „Ohne Farina und dem Vulkanlandweizen würde es nicht so gut funktionieren, gemeinsam feiert es sich besser“, freute sich Sabrina Uller auf der Bühne im Mumuth.

Viel Anerkennung gab‘s auch für die Nominierten Stephanie und Matthias Ninaus (RANFILM) und die Alwera Gruppe.