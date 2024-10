Über das Vermögen des Wiener Immobilienentwicklers Lukas Neugebauer rund um die sogenannte „LNR-Gruppe“ wurde am Dienstag auf Antrag zweier Gläubiger ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Laut vorläufiger Gläubigerliste sind 32 Gläubiger mit Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 94 Millionen Euro betroffen, berichteten die Gläubigerschützer KSV, AKV und Creditreform am Dienstag.

Insolvenzursache unbekannt

Genauere Informationen über die Insolvenzursache würden derzeit nicht vorliegen, hieß es von den Kreditschützern. Als Masseverwalter wurde der Wiener Anwalt Matthias Schmidt bestellt. Die B&R Generalunternehmer GmbH und die LNR Development rund um Neugebauer meldeten heuer bereits Konkurs an. Der Immobilienentwickler ist Gesellschafter von weiteren Unternehmen. Zudem ist Neugebauer laut Creditreform Geschäftsführer von über 32 Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaften.