„Dritte Breitbandmilliarde“: Die Glasfaser-Forderung an die künftige Regierung

Glasfaser-Initiative OFAA tagt am Donnerstag mit 500 Teilnehmern in Graz. Man zeigt sich überzeugt: Nur mit einer dritten Breitbandmilliarde sei eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Festnetz-Internet in Österreich realisierbar.