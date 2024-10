Der private ÖBB-Konkurrent Westbahn wird zum Fahrplanwechsel ab 15. Dezember das Streckennetz deutlich ausbauen. So wird die Westbahn zusätzliche Verbindungen nach Deutschland anbieten. Die Züge sollen zweimal täglich ab München über Augsburg, Günzburg, und Ulm bis nach Stuttgart und retour fahren. „Damit wird es erstmals eine direkte Tagesverbindung zwischen Wien und Stuttgart sowie Salzburg und Stuttgart geben“, sagte Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch laut Aussendung.

Neue Westbahn-Stationen geplant

Aber auch die Verbindung Wien - Bregenz wird in Deutschland bis nach Lindau verlängert, wobei es sechs Zugverbindungen täglich geben soll, teilte die Westbahn in der Aussendung mit. Zusätzlich sind neue Stationen etwa im Rheintal oder auf der Tirol-Verbindung in Jenbach, Innsbruck Westbahnhof und Imst-Pitztal geplant. Ein Zug-Paar wird darüber hinaus über Salzburg nach St. Johann im Pongau verlängert.