Wie lassen sich lassen Soziale mmerhin: Dass Österreich vor entscheidenden Weichenstellungen steht, darüber herrschte Einigkeit beim jüngsten Treffen von Spitzenmanagern in der Wiener Redaktion der Kleinen Zeitung. Im Fokus standen einmal mehr die Probleme des Wirtschaftsstandorts, doch auch über die Sorge um die soziale Balance im Land wurde mit Leidenschaft diskutiert. Auf Einladung von Kleine-Geschäftsführer Thomas Spann und Chefredakteur Hubert Patterer tauschten sich aus: Johanna Rachinger (GD Nationalbibliothek), Gerhard Ströck (GF Ströck Brot), Alexandra Wittmann (CFO EVN), Marcel Landesmann (Vorstandschef Bank Gutmann), Alfred Pufitsch (CEO Öster. Glasfaser-Infrastruktur-Gesellschaft), Klaudia Atzmüller (GF Ja! Natürlich), Gregor Herzog (GF GS1), Nikolaus Juhasz (Vorstandsvorsitzender BKS Bank), Andreas Knapp (GS Internationale Programme Caritas) sowie Rudolf Schrefl (CEO Hutchison Drei Austria). Für das leibliche Wohl sorgten Spitzenkoch Hubert Wallner und Winzer Stefan Müller aus dem steirischen Vulkanland.

„Der Grundwasserpegel bei Solidarität liegt in Österreich noch immer sehr hoch“, erklärte Caritas-Manager Knapp, doch das sei nicht mehr selbstverständlich. Was ihn umtreibt, ist der Umstand, dass die abtretende türkis-grüne Regierung bei diesem Thema zwar etwas weitergebracht habe – etwa die Valorisierung zahlreicher Sozialleistungen und die Erhöhung des Auslandskatastrophenfonds –, dies von den Wählern aber nicht gewürdigt wurde. Künftige Regierungen könnten sich nun noch weniger um soziale Fragen kümmern, so seine Sorge.

„Quick wins“ bei Einsparungen

In diese Kerbe schlägt auch Bank-Gutmann-Chef Landesmann: Seiner Erfahrung nach seien viele Kunden sehr wohl bereit, über eine maßvolle Vermögenssteuer einen Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit zu leisten, doch habe es in Sachen neuer Steuern zu viel Angstmacherei gegeben. „Wir hatten trotz hoher Lohnabschlüsse einen Rekordgewinn“, argumentiert der Bankmanager sein Plädoyer für ein sozialeres Wirtschaften.

„Es darf uns nicht egal sein, wie unser Standort aufgestellt ist“, konterte der zweite Banker in der Runde, BKS-Chef Juhasz: Neue Steuern seien der falsche Weg, um frisches Kapital ins Land zu bringen, denn potenzielle Investoren würden die Steuerlandschaft genau beobachten. Dringendste Aufgabe jeder neuen Regierung sei es, ein „klassisches Sanierungsmanagement“ umzusetzen, so Juhasz, bei dem es um „quick wins“ bei Einsparungen gehe – als Beispiel nennt er die Streichung des Klimabonus –, um Zeit für strukturelle Reformen bei Föderalismus, Gesundheit und Bildung zu gewinnen.

Und wer wird in einer neuen Regierung sitzen? Telekom-Manager Schrefl rechnet mit einer türkis-roten Kombination, doch dass diese in den kommenden fünf Jahren die Situation für Bürger wie Unternehmen groß zu verbessern vermag, bezweifelt Schrefl – „und dann könnte die FPÖ vor einer absoluten Mehrheit stehen“.