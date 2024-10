Dynatrace: Neuer Standort sorgt für mehr Jobs und Wachstum

In Linz gegründet, agiert der Software- und Technologiekonzern Dynatrace auf allen Kontinenten. In Graz wuchs man in fünf Jahren auf 120 Beschäftigte - und setzt auf weiteres Wachstum. Am neuen Standort in Reininghaus ist Platz für 200.