Wer Unternehmer, Ärzte, Lehrer, Vereinsvorsitzende oder fallweise auch Beamte trifft, der kann bei Bedarf hunderte Geschichten über Bürokratie-Wahnsinn hören. Auf Fragen, wie denn der Abbau von Bürokratie konkret aussehen könnte, gibt es ebenso viele kunterbunte Antworten. Eine besonders spannende oder tatsächlich irritierende lieferte im Sommer ein prominenter Industrieller. In jenem Bundesland, wo das Traditionsunternehmen zuhause ist, geht bis 2030 ein Drittel aller Mitarbeiter des Landes in Pension – und schon jetzt würden diese fleißig ersetzt. Auch vorsorglich. So die glaubwürdige Erzählung.