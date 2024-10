Armin Wiersma, über viele Jahre Vorstand der Kelag, ist nach langer, schwerer Krankheit im 61. Lebensjahr verstorben. Wiersma war Träger des goldenen Ehrenzeichens des Landes Kärnten. Er verantwortete von Juli 2007 bis Dezember 2020 im Kelag-Vorstand die kaufmännischen Agenden, in seine Vorstandstätigkeit fielen bedeutende Entscheidungen des Landesenergieversorgers.

Wiersma, der vor seiner Tätigkeit in Kärnten Geschäftsführer des deutschen Erdgasunternehmens MITGAS war, trug maßgeblich zur Weiterentwicklung der Kelag bei: In seine Zeit als Vorstand fielen Entscheidungen wie der Ausbau der Wasserkraft mit dem Pumpspeicherkraftwerk Feldsee, der Bau der Speicherpumpe beim Kraftwerk Koralpe sowie die Beteiligung der Kelag am Pumpspeicherkraftwerk Reißeck II.

Neue Wege als Vorstand

Bei der Kelag-Tochter Kärnten Netz verantwortete er maßgebliche Weichenstellungen, etwa die Umsetzung des Projekts der 220/110-kV-Netzabstützung Villach und der Start des Großprojekts zur Einführung der Smart Meter. Das Wärmegeschäft wurde unter Wiersma ausgebaut, die Kelag-Tochter Energie & Wärme neu organisiert und die Kelag International mit ihren Auslandsbeteiligungen gegründet und entwickelt.

Mit dem Einstieg der Kelag in die Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik, dem Bau öffentlicher Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge und mit dem Ausbau des Glasfasernetzes beschritt die Kelag mit Wiersma als Vorstand neue Wege.