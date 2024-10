Der plötzliche Förder-Stopp für PV-Anlagen und Stromspeicher überraschte Käufer und Branche gleichermaßen. Von einer „überfallsartigen“ Aktion und „Chaos“ spricht WK-Präsident Jürgen Mandl gegenüber der Kleinen Zeitung. Mandl fordert vom Land eine Übergangsfrist, um Planbarkeit sicherzustellen: „Ohne einer solchen geht es nicht“, das habe man „klar eingefordert“.

Bei der Kleinen Zeitung meldeten sich mehrere Leser, die davon berichten, noch bei der Herbstmesse Mitte September seien vom Land PV-Förderungen beworben worden, ohne Hinweis auf den sich leerenden Fördertopf.

Rein rechtlich ist ein Förder-Stopp bei ausgeschöpftem Budget zwar möglich, in den Richtlinien wird auf die Auszahlung „nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel“ verwiesen, deren Gültigkeit ist jedoch mit 31. 12. 2024 angegeben. Mit einem vorzeitigen Versiegen der Fördermittel haben wohl die wenigsten gerechnet: In den letzten Jahren kam es auch bei großer Nachfrage zu keinem Stopp der PV-Förderungen, die zuvor verantwortliche Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) behalf sich mit Umschichtungen, sobald der Budgetrahmen ausgeschöpft war.

Niedrigere Fördersätze ab 2025

Der Forderung nach Übergangsfristen dürfte man beim Land nun nachkommen. Zwar bleibe man dabei, erklärt Adrian Plessin, Büroleiter von Energie-Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), dass bis Jahresende keine Förderanträge mehr gestellt werden können. Für jene, die noch in diesem Jahr ihre PV-Anlage installieren und – gezwungenermaßen – nach Jahreswechsel den Antrag einreichen, solle es jedoch eine „sehr gute Übergangslösung“ geben. Die neuen Fördersätze für 2025 – mutmaßlich niedriger als bisher – sollen für sie also nicht gelten. Die neue Richtlinie soll in der nächsten Regierungssitzung beschlossen werden. Laut Plessin betrage das – ausgeschöpfte – Budget für PV-Förderung 2024 sogar 50 Millionen Euro. Zusätzlich seien noch 2,2 Millionen nötig, diese müssten aus anderen Bereichen der Abteilung 15 umgeschichtet werden.