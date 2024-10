„In der Kärntner Industrie sind fast 60.000 Personen beschäftigt“, sagt Alexander Kuess, Geschäftsführer der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Kärnten. Jeder zweite Arbeitsplatz in Kärnten sei direkt oder indirekt von den heimischen Industriebetrieben abhängig. In den vergangenen Jahren sind die Unternehmen unter Druck geraten. Laut der letzten Umfrage der Industriellenvereinigung (IV) erwägt rund ein Viertel einen Stellenabbau.

„Der Standort ist seit vier Jahren in der Rezession. Es sieht nicht rosig aus. Kärnten hat vor allem eine Zulieferindustrie, doch wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der hohen Kosten etwa für Energie am Standort. Wir stehen mit unseren Lohnstückkosten an der Spitze Europas und sind Teilzeitmeister“, erläutert Michael Velmeden, Obmann der Sparte Industrie. In Österreich liege die Vollzeit-Wochenarbeit bei 37,6 Stunden, während in der Schweiz 42 Stunden geleistet werden. Es drohe eine Abwanderung von Betrieben in Länder mit attraktiveren Rahmenbedingungen. Zölle halte er für keine gute Lösung, um die heimische Industrie zu stärken: „Das befeuert nur die Preise“, sagt Velmeden. Die Kärntner Industrie habe eine Exportquote von 70 Prozent. Man würde also im Glashaus sitzen und mit Steinen werfen.

Forderung nach schneller Regierungsbildung

Um im aktuell schwierigen Umfeld mit schwächelnder Nachfrage zu bestehen, sei es höchst an der Zeit, dass Österreich seine Wettbewerbsfähigkeit wieder erlange, betont IV-Präsident Timo Springer. Politische Unsicherheit sei ein Hemmschuh, deshalb seien die Parteien nach der Nationalratswahl gefordert, rasch Gespräche aufzunehmen und zu einer Regierungsbildung zu kommen. „Die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs ist das Wichtigste, alles andere ist zweitrangig. Ohne Lohnnebenkosten-Entlastung wird es nicht gehen“, ist Springer überzeugt. Darüber hinaus brauche es einen qualifizierten Zuzug, um den Facharbeitermangel in den Griff zu bekommen, einen Abbau der Bürokratieflut und eine Forcierung der MINT-Ausbildung.

„Doch wir jammern nicht nur, sondern leisten auch unseren Beitrag“, streicht Velmeden hervor. Ein gutes Beispiel sei dafür die Lehrlingsausbildung. 2023 wurden mehr als 1000 Jugendliche ausgebildet. Die Zahl sei sogar leicht steigend, weil man sich intensiv um junge Menschen bemühe. Einen Blick hinter die Kulissen gewährt die Industrie beim Tag der offenen Tür am 4. Oktober. „35 Industriestandorte in ganz Kärnten werden an diesem Tag ihre Tore öffnen“, sagt IV-Geschäftsführerin Claudia Mischensky. Vor allem für junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen, sei es eine gute Gelegenheit, sich über mögliche Arbeitgeber zu informieren.