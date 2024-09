Nachdem am Donnerstag bereits die Grazer Bürgermeisterin eine Senkung der Fernwärmetarife um „zumindest 18 Prozent“ in Aussicht gestellt hatte, ist am heutigen Freitag die offizielle Information seitens der – in Graz – zuständigen Preisbehörde der Landesregierung erfolgt: Mit 1. Oktober werden die Fernwärmetarife um 20,13 Prozent sinken. Das soll für Durchschnittsverbraucher rund 300 Euro an Ersparnis bringen.