Auf Sturm standen zuletzt die Zeichen in der heimischen Solarbranche. Denn nach dem von der Energiekrise ausgelösten Photovoltaik-Boom sind schnell dunkle Gewitterwolken aufgezogen. Der Hintergrund: Europa wurde mit Überkapazitäten von großen asiatischen Herstellern regelrecht überschwemmt, da der Markt im Gegensatz zu den USA, Indien und der Türkei nicht mit Zöllen geschützt ist. Das führte zu einem extremen Preisverfall. Ein Niveau, das eine kostendeckende Produktion in Europa nicht zulässt. Etliche Unternehmen mussten Insolvenz anmelden wie Energetica in Liebenfels und die niederösterreichische „suntastic.solar“.

Andere Unternehmen wie Sonnenkraft, das Produktionsstätten in Kärnten und der Steiermark hat, stemmen sich seither mit aller Kraft gegen den Sturm. Im Vorjahr hat die Firma die Produktion von Standardmodulen nahezu eingestellt. Stattdessen setzt der innovative Betrieb auf „Module mit Mehrwert“, wie Geschäftsführer Peter Prasser hervorstreicht, mit denen man auf Absatzmärkten wie der Schweiz punkten kann. Gegenüber billigen Standardmodulen aus Asien verfügen Sonnenkraft-Produkte über eine größere Glasdicke, sind also resistenter gegen Witterung wie Hagel oder Schnee. „Dadurch gibt es auch Einsatzmöglichkeiten im alpinen Raum“, betont Sonnenkraft-Geschäftsführer Reinhard Pasterk. Außerdem werden Module produziert, die für denkmalgeschützte Gebäude geeignet sind. Ein wachsendes Geschäftssegment sind Carports, die auf großen Parkplätzen wie vor Supermärkten einen Witterungsschutz bieten und gleichzeitig Strom produzieren. In Zusammenarbeit mit Industriepartnern wie Hasslacher, GREENoneTEC und Klampfer hat Sonnenkraft in diesem Segment Spezialanfertigungen entwickelt.

Sonnenkraft-Geschäftsführer Peter Prasser (li.) und Reinhard Pasterk © Markus Traussnig

Viel Potenzial sehen Prasser und Pasterk auch für gebäudeintegrierte Photovoltaik-Module. Aktuell wird an einem Projekt gefeilt, bei dem Module im Zuge einer Sanierung in Hochhausfassaden integriert werden. Bis vor Kurzem ist Sonnenkraft mit der Mitarbeiteranzahl von 170 Beschäftigten in Wies und St. Veit auf dem schlanken Winterniveau geblieben. Doch nun zieht es wieder langsam an. „In Wies fahren wir aktuell im fünf Schichten, in St. Veit eineinhalb“, sagt Geschäftsführer Peter Prasser.

Vorbild Italien

Mit dem Probebetrieb in St. Veit „wärmt“ sich das Unternehmen quasi für eine steigende Nachfrage aus Italien auf. Denn aufgrund einer neuen Förderkulisse im Nachbarland, steigt die Nachfrage nach in Europa gefertigten Modulen. „Wir haben bereits einen Auftragsstand für ein halbes Jahr in St. Veit“, zeigt sich Prasser zufrieden, obwohl er noch auf einige herausfordernde Monate gefasst ist. Das italienische Modell sei eines, das sich Österreich durchaus zum Vorbild nehmen könne. Denn es biete jenen Firmen Steuervorteile, die ihren Energiebedarf reduzieren und auf nachhaltige Energiegewinnung mit europäischen Produkten setzen.

Die dritte Baustufe des Sonnenkraft Campus ist in Vorbereitung © Markus Traussnig

Diese Lichtblicke aus Italien verstärken die Zuversicht. Doch auch unabhängig davon sind Pasterk und Prasser überzeugt: „Es gibt einen Markt für europäische Module. Photovoltaik ist massentauglich und die Nachfrage wird wieder steigen.“ Projekte wie der Sonnenkraft Campus würden dazu beitragen, weil sie die vielen Möglichkeiten von grüner Energie gebündelt sichtbar machen. Einen ordentlichen Schub erwarten sich die beiden Sonnenkraft-Chefs unter anderem auch von den technologischen Weiterentwicklungen beim Stromspeichern, die bereits in den Startlöchern stehen. Dieser Zuversicht entsprechend wurden auch Investitionen bei Sonnenkraft getätigt, damit die Produktion dafür gerüstet ist.