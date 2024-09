Lange Jahre war Markus Maierhofer für den steirischen Umwelttechnik-Anlagenbauer Komptech tätig. Dann gründete er mit „FIMA Industries“ sein eigenes Unternehmen, kooperiert aber weiterhin sehr intensiv mit seinem früheren Arbeitgeber. Maierhofer hat seinen Fokus auf Westafrika gelegt – dort konnte er binnen fünf Jahren bisher Aufträge für Abfallrecycling-Anlagen im Volumen von gut 60 Millionen Euro abwickeln. FIMA übernimmt dabei Konzeption, Engineering und Lieferung, kauft einzelne Maschinen und Komponenten (u. a. von Komptech) und sorgt für Montage und Installation. Auch Finanzierungsthemen werden gemanagt.

Nun konnte der bisher größte Auftrag an Land gezogen werden. „Wir haben uns mit diesem Projekt das bisher größte österreichische Exportvolumen im Bereich Abfallwirtschaft und grünen Technologien auf dem afrikanischen Kontinent gesichert“, berichtet Maierhofer direkt aus Ghana. Beliefert wird Afrikas größtes Entsorgungsunternehmen, Zoomlion Ghana Limited, ein Schlüsselkunde der FIMA. Zum Einsatz kommen die Anlagen aber in der nigerianischen Metropole Lagos. Konkret gehe es um zwei Aufbereitungsanlagen für Haushaltsabfälle, die in den nächsten 12 Monaten in Nigeria in Betrieb genommen werden. Auftragsvolumen: 20,4 Millionen Euro.

Schallenberg: „Zukunfts- und Chancenkontinent“

Die Verträge wurden gestern im Rahmen im Beisein von Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg unterzeichnet, der mit einer Delegation zur Botschaftseröffnung nach Ghana gereist ist. „Afrika ist für Europa ein direkter Nachbar und Zukunfts- und Chancenkontinent. Wir wollen unsere Beziehungen intensivieren und auf Augenhöhe vorantreiben“, so Schallenberg.

Markus Maierhofer mit Geschäftspartner Nana Mainoo © FIMA