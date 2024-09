Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich kontrollierten in den heimischen Supermärkten das Angebot an frischem Obst und Gemüse in den Regalen. Das Ergebnis fällt schlecht aus: In jedem Geschäft wurde verdorbene Ware gefunden. Vier mangelhafte Produkte fanden die Tester bei Norma, drei bei Lidl, je zwei bei Winkler Markt, Uni Markt, Penny Markt, Hofer und Maxi Markt und jeweils ein Produkt bei Billa und Eurospar.

Bei den aktuell hohen Preisen ist es für Konsument:innen besonders ärgerlich, wenn sich bereits kurz nach dem Einkauf herausstellt, dass eine Frucht oder ein Gemüse im Netz bzw. in der Plastikschale verdorben ist. Wenn Konsument:innen den vollen Preis bezahlen, dann dürfen sie auch einwandfreie Ware erwarten. Der Lebensmittelhandel sollte den Mitarbeiter mehr Zeit für das Überprüfen und Aussortieren der Ware einräumen. Obst und Gemüse sollte rechtzeitig preisreduziert angeboten werden, denn Lebensmittel sind zu wertvoll, um weggeschmissen zu werden

Gefahr für Gesundheit

Schimmelpilze sind nicht immer gesundheitsschädigend. Manche Schimmelpilzarten bilden aber giftige Stoffwechselprodukte - sogenannte Mykotoxine. Während es eher nur in seltenen Fällen zu akuten Schimmelpilzvergiftungen kommt, stellen vor allem die langfristigen Auswirkungen ein Problem dar. Sind Betroffene etwa mehrfach oder über einen längeren Zeitraum diesen Giftstoffen ausgesetzt, können sie leber-, nieren- oder immunschädigend wirken bzw. die Entstehung von Krebs begünstigen