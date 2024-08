Die Auswirkungen des viertägigen Streiks bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines sind vorerst nicht genau abschätzbar. Von geplanten rund 270 Flügen von Dienstag bis Freitag wolle Discover so viele Flüge wie möglich abheben lassen, teilte die Airline am Montag mit. Man arbeite mit Hochdruck daran, „möglichst viele Flüge durchzuführen und Lösungen für Gäste zu finden, die möglicherweise von Flugstreichungen betroffen sind.“ Es sei noch nicht klar, wie viele Flüge abgesagt werden müssten, ergänzte eine Sprecherin. Die Kunden sollen dann so schnell wie möglich informiert werden.

Die deutsche Gesellschaft, wie die AUA in Österreich eine Lufthansa-Tochter, kritisierte den Arbeitskampf der Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit (VC). Diese haben das Personal von Cockpit und Kabine zu einem viertägigen Ausstand ab Dienstagmorgen aufgerufen im Streit um den erstmaligen Abschluss von Tarifverträgen bei dem Ferienflieger. „Discover Airlines verurteilt den Streikaufruf der beiden Gewerkschaften UFO und VC aufs Schärfste“, erklärte die Airline.

„Völlig unverantwortlich“

Es sei völlig unverantwortlich, die Beschäftigten in der Hauptreisezeit zum Streik aufzurufen, obwohl mit der Gewerkschaft Verdi Tarifverträge abgeschlossen worden seien. Die Eskalation zeige, dass es UFO und VC nicht um die Interessen der Mitarbeitenden, sondern um Macht und Einfluss gehe.

UFO und VC sehen sich von der überraschenden Einigung mit der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi überrumpelt, nachdem sie monatelang vergeblich über erstmalige Tarifverträge der vor drei Jahren gegründeten Airline verhandelt hatten. Sie führen ins Feld, mehr Mitglieder als Verdi unter den rund 1900 Beschäftigten zu haben und damit erste Adresse als Tarifpartner zu sein. Hinter dem Schwenk zu Verdi vermuten sie eine Strategie des Lufthansa-Konzerns, die einflussreichen Fachgewerkschaften schwächen zu wollen und fürchten, bei der neu gegründeten City Airlines für Zubringerflüge könnte es genauso gehen.

Discover bietet mit einer Flotte von 27 Flugzeugen von Frankfurt und München aus Europa- und Langstreckenflüge an. Bei einer ersten Streikwelle von VC und UFO Anfang des Jahres hielten diese sich dank Unterstützung aus dem Lufthansa-Netzwerk in Grenzen. Dennoch führt der Arbeitskampf zu steigenden Kosten für die Lufthansa-Gruppe. Das Unternehmen musste sein Gewinnziel für dieses Jahr senken, nachdem Streiks von Verdi im Tarifkonflikt für das Bodenpersonal im ersten Halbjahr direkt und indirekt Kosten von einer halben Milliarde Euro verursacht hatten.