Man hat rechtzeitig online eingecheckt, schon einen Sitzplatz, ist zeitgerecht am Flughafen, hat das Gepäck aufgegeben und das Boarding beginnt, plötzlich steht am digitalen Boardingpass WL für Warteliste. Einigen Passagieren der Fluglinie AUA ist es in den vergangenen Monaten so ergangen. Allein der Kleinen Zeitung sind mehrere Flüge bekannt, bei denen Passagiere dem unerwünschten Nervenkitzel ausgesetzt waren, ob sie, wie geplant, abheben können.

Freiwillig umgebucht

Bei einem Flug Ende Juli von Hamburg nach Wien haben sich nach mehreren Durchsagen genug Passagiere gefunden, die bereit waren, sich umbuchen zu lassen und die Maschine konnte schließlich mit einiger Verspätung abheben. Die Freiwilligen haben eine finanzielle Entschädigung, die bei Flügen in Europa mit 250 Euro beginnt, bekommen und darüber hinaus wurden Folgekosten für Unterkunft, den Transport dorthin sowie für das Essen übernommen. Die Summe der Abgeltung übersteigt oft deutlich den Ticketpreis.

Sind die Überbuchungen bei der AUA mehr geworden? „Nein“, betont Barbara Greul von der AUA-Pressestelle. Überbuchungen seien bei Fluglinien ebenso wie in der Hotellerie „eine gängige Vorgangsweise“. Dass diese zunehmen, sei ein subjektiver Eindruck, der nicht die Realität zeige. Außerdem befinde man sich derzeit in der Hauptreisezeit, deshalb würde man ebenfalls mehr davon hören.

Keine leeren Plätze

Überbucht werde ein Flug, um zu verhindern, dass Flieger mit vielen leeren Plätzen starten. „Unser Ziel ist natürlich, alle Fluggäste verlässlich an ihr Reiseziel zu bringen. Oftmals treten Passagiere trotz fixer Buchung ihre Reise nicht an, daher ist das Überbuchen von Flügen nach Erfahrungswerten in der Branche üblich. Das Prognosesystem wird laufend adaptiert, um einen realistischen Überbuchungsfaktor zu finden. Leider können einzelne Überbuchungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden“, sagt Greul.

Es gibt auch Fluglinien, bei denen es keine Überbuchungen gibt. Ein Beispiel ist die Billig-Airline Ryanair. Auf Nachfrage heißt es zu dem Thema vom Unternehmen: „Die Richtlinie von Ryanair sieht vor, dass Flüge nicht überbucht werden.“