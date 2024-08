Eigentlich gilt ja der Wörthersee als das Maß aller Dinge, wenn es um teure Immobilien geht. Wenn man allerdings die Preise für Neubauten der vergangenen Jahre betrachtet, hat sich das Blatt gewendet. Das und mehr lässt sich aus der österreichweiten Auswertung von Experten der Plattform Willhaben und der Bauträgerdatenbank Exploreal herauslesen.

Unter die Lupe genommen wurden die, gemessen an der Anzahl an Neubau-Projekten, 13 beliebtesten heimischen Gewässer. Weiteres Auswahlkriterium: Seit 2022 müssen in Ufernähe mindestens zwei Wohnanlagen und zumindest 15 Einheiten fertig gestellt worden sein. Der teuerste Fleck – maximal 500 Meter vom Ufer entfernt – befindet sich in Oberösterreich: 13.651 Euro kostet der Quadratmeter am Mondsee im Schnitt. Knapp hinter dem Neusiedler See (12.294 Euro) liegt der Faaker See auf dem dritten Platz: Mit stolzen 12.180 Euro ist Quadratmeterpreis für einen Neubau auch hier fünfstellig.

Neue Luxuswohnungen in Drobollah mit unverbautem Blick auf den Faaker See © KLZ/Klaus Steiner

„See-Faktor“ geht ins Geld

Vorne mit dabei im Immobilienranking sind auch der Millstätter See (durchschnittlich 8873 Euro/m2) und fast schon abgeschlagen der Wörthersee (6562 €/m2), gefolgt vom Ossiacher und Klopeiner See mit einem Quadratmeterpreis von 6092 bzw. 4420 Euro. Laut den Immobilienexperten ist für diese Unterschiede die Größe des Sees ein wesentlicher Faktor: „Je größer ein See ist, desto mehr Neubau-Projekte werden in dessen Umgebung errichtet. Meist sind hier auch einige günstigere Projekte dabei, die den durchschnittlichen Quadratmeterpreis beeinflussen.“ Das sei am Faaker See nicht der Fall, wo ausschließlich Projekte im Luxus-Segment entstanden. Der Wörthersee hängt mit 21 Neubauprojekten bzw. 242 Wohneinheiten von 2022 bis Juli 2024 hingegen alle anderen Seeregionen Österreichs ab.

Einen anderen Rekord bricht wiederum der Faaker See: Vergleicht man neue See- mit Neubau-Immobilien in der Umgebung (bis zu 5 Kilometer vom Ufer entfernt), so sind erstere um 196 Prozent teurer. Am Mondsee ist es „nur“ das Doppelte, am Millstätter See +76 Prozent, am Ossiacher See und dem Wörthersee 37 bzw. 30% mehr. „In beinahe allen Fällen gibt es einen See-Faktor. In nächster Nähe zum Ufer, müssen Interessenten deutlich mehr investieren, als wenn sie fünf Kilometer weiter weg ziehen“, erklärt Judith Kössner, Immobilienleiterin bei Willhaben. Exploreal-Chef Alexander Bosak ergänzt: „Entfernt man sich noch weiter, und zwar zehn Kilometer vom Ufer, so sinken die durchschnittlichen Eigennutzerpreise von Neubau-Immobilien unseren Analysen zufolge nur noch marginal.“

Ein Rundruf der Kleinen Zeitung bei Kärntner Immobilienhändlern zeigt zudem, dass Durchschnittspreise nur bedingt aussagekräftig sind: Am Wörthersee werden nach wie vor Spitzenpreise für exklusive Liegenschaften am See mit Quadratmeterpreisen um die 25.000 Euro verlangt. Jedoch zeige sich über alle Seeregionen hinweg schon seit Längerem eine geringe Nachfrage. Die Kaufzurückhaltung reiche aber vom Bodensee bis zum Neusiedler See. Ob des begrenzten Angebots muss man sich aber hier wie dort um einen Preisverfall wohl keine Gedanken machen.