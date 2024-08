Das Management von Bettwäsche und Handtüchern in den Hotelzimmern ist eine komplexe logistische Aufgabe: Täglich müssen frische Textilien verfügbar sein, täglich werden welche zur Reinigung fällig. Große Betriebe behelfen sich mit Miettextilien, was jedoch Mindestabnahmemengen und Vertragsbindungen verlangt. Was machen die kleineren Saison-Betriebe, die privaten Zimmervermieter, die Airbnbs, die einmal viel Wäsche, einmal gar keine brauchen? Selber waschen?