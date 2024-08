Mariä Himmelfahrt ist auch „Tax Freedom Day“ – bis 15. August haben die Österreicher für den Staat gearbeitet. Das behauptet die Junge Wirtschaft der WKÖ auf Basis von Berechnungen des Hayek-Institutes. „Ab diesem Tag muss der durchschnittliche österreichische Steuerzahler rein rechnerisch betrachtet von seinem jährlich erwirtschafteten Einkommen nichts mehr an die Staatskasse abliefern“, heißt es auf der Website des Hayek-Institutes. „62,5 Prozent des Jahres arbeiten wir damit ausschließlich für den Staat“, meint Martin Gunding, Ökonom des Austrian Economic Center.

62,5 Prozent fließen „an den Staat“

„Ausschließlich für den Staat arbeiten“, „an die Staatskasse abliefern“: Solche Formulierungen sind nicht nur grob plakativ, sondern auch irreführend. Denn mit den 62,5 Prozent, die demnach dem Staat zufließen, werden weit mehr als nur löchrige Staatssäckel gefüllt. Damit werden Pensionen gezahlt, Kinderbetreuungen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Pflegeheime betrieben, die Sicherheit des Staates organisiert, Armut verhindert und Unternehmen gefördert, ja das Land als Ganzes am Laufen gehalten. Jeder Steuerzahler, jede Steuerzahlerin, profitiert von diesen Leistungen, die er oder sie auch bezahlt.

Zur Einordnung: Beim „Tax Freedom-Day“ werden die Steuern und Abgaben dem erwirtschafteten Einkommen eines Jahres gegenübergestellt. Die deutlich höhere Belastungsquote von mehr als 60 Prozent erklärt sich, weil anders als beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) etwa die Abschreibungen wegfallen.

Undifferenzierte Betrachtung

Die Komplexität des Staatswesens wird in dieser Argumentation ausgeblendet. So wie die Frage, wie effizient bzw. effektiv der Staat mit den vielen Steuern und Abgaben, die er kassiert, umgeht. Geht die ohne Zweifel erhebliche Belastung der Steuer- und Gebührenzahler auch mit höheren Leistungen einher und wie treffsicher sind staatliche Leistungen eigentlich? Wie fair ist die Steuerlast denn aufgeteilt, hat diese nur eine Minderheit zu stemmen (was heute der Fall ist)? Auch die dramatisch steigende Staatsverschuldung, also der zunehmend verantwortungslose Konsum auf Kosten zukünftiger Generationen, gerät angesichts undifferenzierter „Steuerfreiheitstag“- Rhetorik aus dem Blickwinkel.

Einsparpotenzial heben

Es gibt tatsächlich erhebliches Einsparpotenzial im Staate Österreich, über das es sich zu diskutieren lohnt. Beginnen könnte man bei so verwaschenen, ganz und gar nicht treffsicheren Formulierungen wie einem „Tax Freedom Day“, der mehr zu- als aufdeckt und damit der Sache keinen Dienst erweist. Denn der Staat hat, heißt es zu Recht, ein erheblich größeres Ausgaben- als Einnahmenproblem. Deswegen gilt es auch bei den Ausgaben anzusetzen, damit der Staat dereinst auch mit weniger Einnahmen auskommen kann.