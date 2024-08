Seit dem Vorjahr verkauft Google sein hauseigenes Smartphone Pixel auch in Österreich. Jetzt legt der Suchmaschinenriese nach und bringt mit dem Pixel 9 eine neue Geräte-Generation auf den Markt. Eindeutig als Konkurrenz zu Apples iPhone und Samsungs Galaxy-Reihe positioniert.

Das Pixel 9 kommt gleich in vier unterschiedlichen Varianten in den Verkauf, mit dem Pixel 9 Pro Fold ist auch eine neue faltbare Version dabei – die übrigens als erstes Google Fold nach Österreich kommt. Im Zentrum der neuen Modelle stehen „Actua“ beziehungsweise „Super Actua“, eine Bildschirmtechnologie, in die man bei Google besonders viel Hoffnung setzt. Als Chip verbaut Google den neuen Tensor G4, Apps sollen dadurch um 17 Prozent schneller starten als beim Vorgängermodell. Branchenexperten sehen darin aber nur ein kleines Update – der erste, komplett selbst entwickelte Chip von Google wird also aller Voraussicht nach frühestens im Pixel 10 verbaut sein. Die Hauptkamera der Pixel-Geräte bleibt unverändert, im Zentrum steht ein 50-Megapixel-Sensor.

Durchwegs kurios: Als Betriebssystem ist beim neuen Pixel das „alte“ Android 14 an Bord. Android 15 ist noch in der finalen Entwicklungsphase.

Das Pixel 9 Pro Fold © Google

Gemini Nano an Bord

Was zu erwarten war: Die neuen Pixel-Geräte sind mit Googles KI-Modell Gemini Nano ausgestattet. Ähnlich wie das bekannte GPT-4o von OpenAI kann die KI Text, Bilder und Audio verarbeiten. Auch weitere KI-Features stellte Google vor. Etwa die Funktion „Add me“, bei der das Pixel Personen in Fotos – etwa Gruppenaufnahmen – montiert, die eigentlich hinter der Kamera stehen. Spannend ist auch die Funktion „Call Notes“. Hierbei werden Anrufe aufgezeichnet und gleich transkribiert. In Österreich wird das aber vorerst nicht möglich sein. Auch die Satelliten-Notruffunktion ist vorerst nur in den USA verfügbar.

Preislich setzt Google erneut recht hoch an. Das Pixel 9 gibt es ab 899 Euro, das Pixel 9 Pro ab 1099 Euro. Für das Pixel 9 Pro XL muss man gar mindestens 1199 Euro zahlen, das neue Fold gibt es ab 1899 Euro.

Mit den Pixel Buds Pro 2 und der Pixel Watch 3 stellte Google am Dienstag übrigens auch neue Kopfhörer und eine neue Generation seiner Datenuhr vor.