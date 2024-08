Ob mit dem Kantonskürzel BE, ZH oder LU – also Bern, Zürich, Luzern – auf Kärntens Straßen sind gerade auffällig viele Autos mit Schweizer Kennzeichen unterwegs. Aber verbringen heuer wirklich mehr Eidgenossen im doch viele Fahrstunden entfernten Kärnten ihren Sommerurlaub?

„Ja, es stimmt. Vor allem in der gehobenen Hotellerie mit vier Sternen und aufwärts wird ein signifikanter Anstieg an Schweizer Gästen bemerkt“, bestätigt Wolfgang Kuttnig, WK-Spartengeschäftsführer für Tourismus und Freizeitwirtschaft. „Und zwar vor allem in Betrieben mit Seezugang in der Wörthersee-Region.“ Stark vertreten sei der Großraum Zürich, obwohl man dort einen See quasi vor der Haustür hätte.

Mit Wassersport und Spitzenküche punkten

Die Hoteliers und Strandbadbetreiber haben auch eine Erklärung dafür. Im Vergleich ist Kärnten noch immer günstig, zumal mit dem starken Schweizer Franken seit Längerem ein immer besserer Wechselkurs lockt. Noch ein Unterschied: „Von den Gästen wird das Angebot rund um den Wassersport als einzigartig beschrieben. Dieses ist dort sehr eingeschränkt“, schildert Kuttnig.

Mit 4,5 Millionen Nächtigungen pro Jahr ist die Schweiz Österreichs drittgrößter Auslandsmarkt. In Kärnten sind es knapp 150.000 Nächtigungen, davon 80 Prozent im Sommer. „Aber auch die Nachsaison im September und Oktober ist stark. Seit heuer sind wir wieder am Schweizer Markt mit Marketing, Kooperationen mit Medien und Reiseveranstaltern sowie Online-Kampagnen aktiv“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, und verweist auch auf Auftritte bei Schweizer Radmessen. Man wisse um die sehr hohen Serviceansprüche und könne mit hohen Standards sowie Outdoor-Aktivitäten punkten.

Ein wichtige Rolle spiele auch die Gastronomie: Mit Spitzenkoch Hubert Wallner präsentierte sich Kärnten im Juni bei der „Food Zurich“, dem drittgrößten Kulinarik Festival Europas. Diese Woche wurde beim jüngsten Auftritt der Kärnten Werbung die Gelegenheit genutzt, sich bei den Olympischen Spielen in Paris im Österreich-Haus beim französischen Publikum vorzustellen.