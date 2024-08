ir kündigen hiermit Ihren Vertrag ‚Naturstrom Basis‘ unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist von sechs Wochen per 30. 9. 2024“ – ein Schreiben mit diesem Inhalt ist dieser Tage an rund 1100 Haushalte gegangen. Absender: Die Energie Steiermark. Betroffene Kundinnen und Kunden haben sich mit der Frage nach dem Warum nun auch an die Kleine Zeitung gewandt. Verbunden ist diese Kündigung mit dem Angebot, bis 15. September auf die Tarife „SteirerStrom Fix“ oder „SteirerStrom Flex“ umzusteigen.

Doch warum kommt es überhaupt zur Kündigung der Naturstrom-Tarife? Die dahinterstehende Gesellschaft, die „Energie Steiermark Natur GmbH“ sei im vergangenen Jahr aufgelöst worden, so Konzernsprecher Urs Harnik. Entsprechend werden auch die Alttarife eingestellt. Insgesamt seien davon rund 1100 Kundinnen und Kunden betroffen. „Damit ist aber auch eine deutliche Ersparnis für die Kundinnen und Kunden verbunden, denn der alte Naturstrom-Tarif lag bei mehr als 30 Cent je Kilowattstunde“, so Harnik. Zum Vergleich: Beim SteirerStrom-Fixtarif liegt der Energiepreis pro kWh aktuell bei 21,82 Cent (monatliche Grundpauschale 6,24 Euro). Der Flex-Tarif (wird auf Basis des europäischen Börsenpreises monatlich angepasst) liegt derzeit bei 10,64 Cent pro kWh (Grundpauschale pro Monat 4,20 Euro). Harnik verweist darauf, dass die Energie Steiermark heuer bereits 35.000 Strom-Neukunden gewinnen konnte.

Wer den Anbieter wechseln möchte, kann sich auf dem Tarifkalkulator der E-Control (unter e-control.at/tk) einen Überblick verschaffen.

Erst vor wenigen Wochen war es, wie berichtet, bei den PV-Einspeisverträgen der früheren „Energie Steiermark Natur GmbH“ zu Kündigungen gekommen. Dabei ging es aber nur um „einige dutzend Fälle“, wie seitens der Energie Steiermark betont wurde. Das Alternativangebot sah indes – gemäß zur allgemein rückläufigen Entwicklung bei PV-Einspeisekonditionen – deutlich weniger attraktive Vergütungen vor.