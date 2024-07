„Haben an Begehrlichkeit verloren“: Kärntens Tourismus vor massiven Umwälzungen

Tourismusreferent Schuschnig und Tourismussprecher Petritsch kündigten an, die Strukturen und Finanzierung im Tourismus grundlegend zu reformieren. Es gehe um die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit Kärntens. Am Dienstag präsentierten sie ihre Erwartungen an sich selbst.